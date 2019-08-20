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ياباني يطالب بلاده بشيء شاهده في السعودية أثناء الحج.. ماذا الذي أبهره؟

لاقت تغريدته ردود فعل واسعة

أثارت تغريدة يابانية تفاعلاً واسعًا على "تويتر" بالمشاركة والإعجاب؛ إذ طالب مغرد ياباني حكومة بلاده بتوفير مظلات مشابهة لمظلات الحرم النبوي الشريف؛ وذلك لحماية زوار اليابان من شمس الصيف الحارقة أثناء أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب المغرد عبر حسابه مرفقًا مقطع فيديو لطريقة عمل مظلات الحرم النبوي، مع شرح قصير بالإنجليزية: "يحتوي المسجد النبوي بالمدينة المنورة على مظلات كبيرة الحجم، تم تركيبها في عام 2012 لحماية الحجاج من الشمس. أود أن يتم تثبيت مثلها في اليابان بالقرب من المحطات الرئيسية؛ وذلك لجذب عدد كبير من الأشخاص في منطقة وشوارع التسوق أثناء فصل الصيف. يجب أن نقوم بذلك في أولمبياد طوكيو".

مشروع بارز

ويعتبر مشروع المظلات من أبرز المشاريع في المسجد النبوي الشريف. وتتكون هذه المظلات من 250 مظلة، تغطي ساحات المسجد النبوي؛ وذلك للاستفادة منها لأداء الصلوات في أوقات المواسم والجُمَع والأعياد، وفي وقاية المصلين والزوار من وهج الشمس، وعند نزول الأمطار.

وتغطي المظلة الواحدة 576 مترًا مربعًا، ولها أنظمة لتصريف مياه الأمطار والإنارة وفق المواصفات العالمية ذات الجودة؛ إذ إنها صُممت وفقًا لمواصفات معينة، منها الصمود أمام سرعة الرياح لمدة عشر دقائق بنحو 25م/ ث، وأمام العاصفة لمدة خمس ثوان بنحو 34م/ ث. وأبعاد المظلة الواحدة نحو 25.5م، ووزنها نحو 40 طنًّا، وتعمل بنظام آلي لفتحها وإغلاقها. وتعلو كل مظلة الأخرى لتحقيق التداخل بينها.

وتنقسم المظلات إلى نوعين من حيث الارتفاع؛ إذ يبلغ ارتفاع بعضها نحو 14.40م، والأخرى نحو 15.30م. فيما تتساوى جميعها في حالة الإغلاق بارتفاع نحو 21.70 م. وأذرع المظلة مغطاة بالألياف الكربونية الزجاجية المكسوة بزخارف مميزة من الزجاج الصخري الفسيفساء. كما أن التاج والرمح يشكلان نهاية المظلة من الأعلى، وهما مصنعان من النحاس الملمع المطلي بالذهب (طلاء كهربائي). ويتكون الهيكل الحديدي للمظلة الواحدة من أسطوانة علوية، تحتوي على تلسكوب، ووحدة التشغيل، وثماني دعامات علوية، وثماني أذرع داخلية، ثماني دعامات سفلية، وأربع أذرع قُطرية، وثماني أذرع مساندة للأذرع القُطرية، وأربع أذرع وسطية، وثماني أذرع مساندة للأذرع الوسطية.

أما نسيج المظلة فهو مصنوع من التفلون المقاوم للحريق، ويتكون من جزأين، الأول نسيج رئيس زنته 900 جرام/ متر مربع، والثاني نسيج علوي وقُمع لتجميع الأمطار زنته 360 جرام/ متر مربع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ياباني يطالب بلاده بشيء شاهده في السعودية أثناء الحج.. ماذا الذي أبهره؟
سبق

أثارت تغريدة يابانية تفاعلاً واسعًا على "تويتر" بالمشاركة والإعجاب؛ إذ طالب مغرد ياباني حكومة بلاده بتوفير مظلات مشابهة لمظلات الحرم النبوي الشريف؛ وذلك لحماية زوار اليابان من شمس الصيف الحارقة أثناء أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب المغرد عبر حسابه مرفقًا مقطع فيديو لطريقة عمل مظلات الحرم النبوي، مع شرح قصير بالإنجليزية: "يحتوي المسجد النبوي بالمدينة المنورة على مظلات كبيرة الحجم، تم تركيبها في عام 2012 لحماية الحجاج من الشمس. أود أن يتم تثبيت مثلها في اليابان بالقرب من المحطات الرئيسية؛ وذلك لجذب عدد كبير من الأشخاص في منطقة وشوارع التسوق أثناء فصل الصيف. يجب أن نقوم بذلك في أولمبياد طوكيو".

مشروع بارز

ويعتبر مشروع المظلات من أبرز المشاريع في المسجد النبوي الشريف. وتتكون هذه المظلات من 250 مظلة، تغطي ساحات المسجد النبوي؛ وذلك للاستفادة منها لأداء الصلوات في أوقات المواسم والجُمَع والأعياد، وفي وقاية المصلين والزوار من وهج الشمس، وعند نزول الأمطار.

وتغطي المظلة الواحدة 576 مترًا مربعًا، ولها أنظمة لتصريف مياه الأمطار والإنارة وفق المواصفات العالمية ذات الجودة؛ إذ إنها صُممت وفقًا لمواصفات معينة، منها الصمود أمام سرعة الرياح لمدة عشر دقائق بنحو 25م/ ث، وأمام العاصفة لمدة خمس ثوان بنحو 34م/ ث. وأبعاد المظلة الواحدة نحو 25.5م، ووزنها نحو 40 طنًّا، وتعمل بنظام آلي لفتحها وإغلاقها. وتعلو كل مظلة الأخرى لتحقيق التداخل بينها.

وتنقسم المظلات إلى نوعين من حيث الارتفاع؛ إذ يبلغ ارتفاع بعضها نحو 14.40م، والأخرى نحو 15.30م. فيما تتساوى جميعها في حالة الإغلاق بارتفاع نحو 21.70 م. وأذرع المظلة مغطاة بالألياف الكربونية الزجاجية المكسوة بزخارف مميزة من الزجاج الصخري الفسيفساء. كما أن التاج والرمح يشكلان نهاية المظلة من الأعلى، وهما مصنعان من النحاس الملمع المطلي بالذهب (طلاء كهربائي). ويتكون الهيكل الحديدي للمظلة الواحدة من أسطوانة علوية، تحتوي على تلسكوب، ووحدة التشغيل، وثماني دعامات علوية، وثماني أذرع داخلية، ثماني دعامات سفلية، وأربع أذرع قُطرية، وثماني أذرع مساندة للأذرع القُطرية، وأربع أذرع وسطية، وثماني أذرع مساندة للأذرع الوسطية.

أما نسيج المظلة فهو مصنوع من التفلون المقاوم للحريق، ويتكون من جزأين، الأول نسيج رئيس زنته 900 جرام/ متر مربع، والثاني نسيج علوي وقُمع لتجميع الأمطار زنته 360 جرام/ متر مربع.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
01:56 AM

ياباني يطالب بلاده بشيء شاهده في السعودية أثناء الحج.. ماذا الذي أبهره؟

لاقت تغريدته ردود فعل واسعة

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ياسر نجدي - الرياض
0
2,350

أثارت تغريدة يابانية تفاعلاً واسعًا على "تويتر" بالمشاركة والإعجاب؛ إذ طالب مغرد ياباني حكومة بلاده بتوفير مظلات مشابهة لمظلات الحرم النبوي الشريف؛ وذلك لحماية زوار اليابان من شمس الصيف الحارقة أثناء أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب المغرد عبر حسابه مرفقًا مقطع فيديو لطريقة عمل مظلات الحرم النبوي، مع شرح قصير بالإنجليزية: "يحتوي المسجد النبوي بالمدينة المنورة على مظلات كبيرة الحجم، تم تركيبها في عام 2012 لحماية الحجاج من الشمس. أود أن يتم تثبيت مثلها في اليابان بالقرب من المحطات الرئيسية؛ وذلك لجذب عدد كبير من الأشخاص في منطقة وشوارع التسوق أثناء فصل الصيف. يجب أن نقوم بذلك في أولمبياد طوكيو".

مشروع بارز

ويعتبر مشروع المظلات من أبرز المشاريع في المسجد النبوي الشريف. وتتكون هذه المظلات من 250 مظلة، تغطي ساحات المسجد النبوي؛ وذلك للاستفادة منها لأداء الصلوات في أوقات المواسم والجُمَع والأعياد، وفي وقاية المصلين والزوار من وهج الشمس، وعند نزول الأمطار.

وتغطي المظلة الواحدة 576 مترًا مربعًا، ولها أنظمة لتصريف مياه الأمطار والإنارة وفق المواصفات العالمية ذات الجودة؛ إذ إنها صُممت وفقًا لمواصفات معينة، منها الصمود أمام سرعة الرياح لمدة عشر دقائق بنحو 25م/ ث، وأمام العاصفة لمدة خمس ثوان بنحو 34م/ ث. وأبعاد المظلة الواحدة نحو 25.5م، ووزنها نحو 40 طنًّا، وتعمل بنظام آلي لفتحها وإغلاقها. وتعلو كل مظلة الأخرى لتحقيق التداخل بينها.

وتنقسم المظلات إلى نوعين من حيث الارتفاع؛ إذ يبلغ ارتفاع بعضها نحو 14.40م، والأخرى نحو 15.30م. فيما تتساوى جميعها في حالة الإغلاق بارتفاع نحو 21.70 م. وأذرع المظلة مغطاة بالألياف الكربونية الزجاجية المكسوة بزخارف مميزة من الزجاج الصخري الفسيفساء. كما أن التاج والرمح يشكلان نهاية المظلة من الأعلى، وهما مصنعان من النحاس الملمع المطلي بالذهب (طلاء كهربائي). ويتكون الهيكل الحديدي للمظلة الواحدة من أسطوانة علوية، تحتوي على تلسكوب، ووحدة التشغيل، وثماني دعامات علوية، وثماني أذرع داخلية، ثماني دعامات سفلية، وأربع أذرع قُطرية، وثماني أذرع مساندة للأذرع القُطرية، وأربع أذرع وسطية، وثماني أذرع مساندة للأذرع الوسطية.

أما نسيج المظلة فهو مصنوع من التفلون المقاوم للحريق، ويتكون من جزأين، الأول نسيج رئيس زنته 900 جرام/ متر مربع، والثاني نسيج علوي وقُمع لتجميع الأمطار زنته 360 جرام/ متر مربع.

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