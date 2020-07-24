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"الصحة" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772

إمارة منطقة مكة: 605 حالات تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة

جدة تتصدر بـ193 تليها مكة بـ174 وبعدها الطائف بـ146

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 605 حالات تعافٍ من ‫فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت إمارة منطقة مكة المكرمة في إنفوجرافيك، توزيع حالات التعافي من كورونا في المدن والمحافظات؛ حيث جاءت محافظة جدة في المقدمة بـ193 حالة، تليها العاصمة المقدسة بـ174، ثم الطائف بـ146 حالة.

وتوزعت بقية الحالات على مدن المنطقة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة منطقة مكة: 605 حالات تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 605 حالات تعافٍ من ‫فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت إمارة منطقة مكة المكرمة في إنفوجرافيك، توزيع حالات التعافي من كورونا في المدن والمحافظات؛ حيث جاءت محافظة جدة في المقدمة بـ193 حالة، تليها العاصمة المقدسة بـ174، ثم الطائف بـ146 حالة.

وتوزعت بقية الحالات على مدن المنطقة.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
04:59 PM

إمارة منطقة مكة: 605 حالات تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة

جدة تتصدر بـ193 تليها مكة بـ174 وبعدها الطائف بـ146

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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788

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 605 حالات تعافٍ من ‫فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت إمارة منطقة مكة المكرمة في إنفوجرافيك، توزيع حالات التعافي من كورونا في المدن والمحافظات؛ حيث جاءت محافظة جدة في المقدمة بـ193 حالة، تليها العاصمة المقدسة بـ174، ثم الطائف بـ146 حالة.

وتوزعت بقية الحالات على مدن المنطقة.

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