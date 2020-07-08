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عبر "لتبقى".. "كفاءة الطاقة" ينجح في رفع الوعي بسلوكيات الاستهلاك الرشيد

منصات التواصل مستمرة لمواكبة التغيرات

يواصل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، حملته التوعوية "لتبقى"، والتي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف لإيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقائها للأجيال المقبلة.

ونجحت "لتبقى" في ترسيخ كثير من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي، وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع، للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.

كما أتاح تطبيق "تأكد" للمستهلك الحصول على العديد من المعلومات والخدمات بطريقة بسيطة للغاية حول التحقق من صحة بطاقات الأجهزة المنزلية للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية.

ويمكن للمستهلك استخدام التطبيق الذي طوّرته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في التحقق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل: (المكيفات، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات، والسخانات)، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

ويمكن الاطلاع على جميع حملات #لتبقى، وتعلم طرق ترشيد الاستهلاك عبر زيارة موقع الحملة www.taqa.gov.sa، أو متابعة حساب taqa_sa عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على كل جديد تقدمه #لتبقى.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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عبر "لتبقى".. "كفاءة الطاقة" ينجح في رفع الوعي بسلوكيات الاستهلاك الرشيد
سبق

يواصل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، حملته التوعوية "لتبقى"، والتي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف لإيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقائها للأجيال المقبلة.

ونجحت "لتبقى" في ترسيخ كثير من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي، وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع، للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.

كما أتاح تطبيق "تأكد" للمستهلك الحصول على العديد من المعلومات والخدمات بطريقة بسيطة للغاية حول التحقق من صحة بطاقات الأجهزة المنزلية للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية.

ويمكن للمستهلك استخدام التطبيق الذي طوّرته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في التحقق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل: (المكيفات، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات، والسخانات)، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

ويمكن الاطلاع على جميع حملات #لتبقى، وتعلم طرق ترشيد الاستهلاك عبر زيارة موقع الحملة www.taqa.gov.sa، أو متابعة حساب taqa_sa عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على كل جديد تقدمه #لتبقى.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
10:15 PM

عبر "لتبقى".. "كفاءة الطاقة" ينجح في رفع الوعي بسلوكيات الاستهلاك الرشيد

منصات التواصل مستمرة لمواكبة التغيرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، حملته التوعوية "لتبقى"، والتي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف لإيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقائها للأجيال المقبلة.

ونجحت "لتبقى" في ترسيخ كثير من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي، وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع، للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.

كما أتاح تطبيق "تأكد" للمستهلك الحصول على العديد من المعلومات والخدمات بطريقة بسيطة للغاية حول التحقق من صحة بطاقات الأجهزة المنزلية للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية.

ويمكن للمستهلك استخدام التطبيق الذي طوّرته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في التحقق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل: (المكيفات، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات، والسخانات)، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

ويمكن الاطلاع على جميع حملات #لتبقى، وتعلم طرق ترشيد الاستهلاك عبر زيارة موقع الحملة www.taqa.gov.sa، أو متابعة حساب taqa_sa عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على كل جديد تقدمه #لتبقى.

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