تنفذه "أكوا باور" السعودية.. رئيس أذربيجان يضع حجر الأساس لمشروع لاستغلال طاقة الرياح

بقيمة استثمارية تصل إلى 1.1 مليار ريال.. والاحتفالية أقيمت بحضور وزير الطاقة

احتفلت وزارة الطاقة الأذربيجانية، وشركة "أكوا باور" السعودية بحضور الرئيس إلهام علييف؛ رئيس جمهورية أذربيجان، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة؛ بوضع حجر الأساس لمشروع محطةٍ لتوليد الكهرباء باستغلال طاقة الرياح، تبلغ طاقتها 240 ميجاواط، وبقيمة استثمارية تصل إلى 1125 مليون ريال سعودي (300 مليون دولار أمريكي)، عقب توقيع اتفاقيات شراء الطاقة واستثمارها ونقلها وفق نموذج مشروع مستقل لتوليد الطاقة.

وحضر الاحتفال بالمشروع، الذي يعد الأول والأكبر من نوعه باستثمار أجنبي في قطاع الطاقة في أذربيجان، معالي وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان الأستاذ برويز شهبازوف؛ ورئيس شركة "أذرينرجي أو جيه أس سي" بالابابا رزاييف، ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد أبونيان، وعدد من كبار المسؤولين.

ويُعدّ المشروع الأول والأكبر من نوعه باستثمار أجنبي في قطاع الطاقة في أذربيجان حتى اليوم، ويسهم في تحقيق مستهدفات جمهورية أذربيجان بتوليد 30% من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة. وبحلول الربع الأخير من العام 2023، سيسهم المشروع بنحو 3.7% من إجمالي سعة شبكة الطاقة الكهربائية في أذربيجان، بتغذية 300 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية، وخفض 400 ألف طنٍ من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الطاقة، أن هذا المشروع يعكس علاقة الشراكة بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية أذربيجان في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ارتباط البلدين بعلاقات دبلوماسية واقتصادية طويلة الأمد، فقد تم تعزيز التعاون بينهما في السنوات الأخيرة من خلال انضمام جمهورية أذربيجان إلى مجموعة اتفاق (أوبك بلس)، الأمر الذي أكّد عمق العلاقة والتفاهم بين البلدين، خاصةً في ظل جائحة (كوفيد 19)، حيث نهضت أذربيجان، جنباً إلى جنب مع المشاركين الآخرين في الاتفاق، بدورٍ مهمٍ في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها في هذه الأزمة.

ولفت إلى أن المشروع، الذي وُقعت اتفاقياته في نهاية عام 2020م، تحول إلى واقع ملموس، ليكون لبنة في مسار العلاقات الثنائية، ويعكس التزام البلدين بتطوير استخدامهما لمختلف مجالات الطاقة خاصة مجال الطاقة المتجددة، معرباً، عن ثقته بقدرة شركة "أكواباور"، التي تُعدّ من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وجمهورية أذربيجان الصديقة، ودعم جهود الحكومة الأذربيجانية الرامية إلى تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية، بمعايير عالمية رفيعة، وتكلفة اقتصادية مجدية.

من جانبه، قال وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان برويز شهبازوف: "يسرّنا أن نستقطب الشركات الخاصة من خارج جمهورية أذربيجان للاستثمار في بلادنا، لما توفره هذه الاستثمارات من فوائد عديدة من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ودعم جهود تنمية رأس المال البشري المحلي وإتاحة نقل الخبرات والمعارف، وسوف تسهم مشاركة الموردين والمقاولين المحليين في تنفيذ هذا المشروع البارز في الارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال المشاريع الخضراء وتزويد القوى العاملة المحلية بما تحتاجه من خبرات لتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.

وأضاف: لتحقيق ذلك، يسعدنا أن نتعاون مع "أكوا باور" التي تلتزم دائماً بأعلى معايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة، مما يسهم في تعظيم قيمة المشروع في كلّ مرحلة من مراحل دورته الاقتصادية".

ووضعت شركة "أكوا باور" في إطار التزامها بتحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية في المجتمعات التي تعمل بها، برنامجاً لتوفير فرص تدريبية فعّالة لتوطين المعرفة والخبرات المتخصصة بالقطاع وتمكين المواهب المحلية وتزويدها بالمهارات اللازمة لإدارة مشاريع الطاقة النظيفة المستقبلية في أذربيجان.

ويتضمّن المشروع تطوير المحتوى المحلي من خلال الاستفادة من المقاولين المحليين الذين يلتزمون بالمعايير العالمية للصحة والسلامة.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد أبونيان، عن خالص شكره واعتزازه بحضور ورعاية كل من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان وسمو وزير الطاقة لحفل وضع حجر أساس المشروع.

وقال: " يعد وضع حجر أساس أول وأكبر مشروع من نوعه باستثمار أجنبي في قطاع الطاقة المتجددة بجمهورية أذربيجان أحد أبرز إنجازاتنا، وهي خطوة نجحنا في تحقيقها رغم التحديات التي فرضتها ظروف الجائحة على المستوي العالمي، ولتجعلنا نتقدم بخطى ثابتة نحو تنفيذ المشروع على أرض الواقع، كما يؤكد قدرة "أكوا باور" على نقل ريادتها إلى الأسواق العالمية التي تشهد نمواً مرتفعاً بفضل تميّزها التشغيلي وخبراتها الفنية الواسعة".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن شراكاتنا مع مستثمرين دوليين مرموقين في هذا المشروع الريادي لكفيلة بتنفيذه بوتيرة متسارعة، ولا يسعني سوى أن أغتنم هذه المناسبة لتقديم خالص آيات الشكر والتقدير لوزارة الطاقة في أذربيجان لثقتها الراسخة في قدرات "أكوا باور" على تنفيذ هذا المشروع الذي سيمهّد الطريق لتحقيق الخطة الطموحة لدى حكومة أذربيجان للحد من البصمة الكربونية بحلول العام 2030".

وأردف: "إلى جانب دور المشروع في دعم جهود الحكومة الأذرية لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، سنسخر طاقتنا وإمكاناتنا لتعزيز المحتوى المحلي وتمكين المواهب المحلية من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة لتحقيق رؤية ومستهدفات حكومة أذربيجان في قطاع الطاقة المتجددة".

من جهته، قال رئيس شركة "أذرينرجي" بالبابا رزاييف: "يدعم المشروع خطة جمهورية أذربيجان الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وسيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في ظلّ سعي أذربيجان المستمر إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة".

وشهدت احتفالية وضع حجر الأساس توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع طاقة الرياح البحرية مع وزارة الطاقة، ما يبرز عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين أكوا باور وحكومة أذربيجان في مجال تطوير قطاع الطاقة الأذري.