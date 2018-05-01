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بعد انفراد "سبق" بنشر الواقعة.. نائب الشرقية يُكرم منقذ طفلة الخبر

أكد أن ما قام به يجسد أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين

كرم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، الشاب ناصر بن دغش الدوسري، الذي أسهم في إنقاذ طفلة علقت في إسكان الخبر المدني بعد أن تسللت إلى النافذة في الدور الثالث وخرجت منها على الشرفة، وقبل سقوطها استطاع الشاب الدوسري الوصول لها وإنقاذها من السقوط .

وخلال اللقاء ثمن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز , هذا الموقف البطولي والشجاع من الشاب الدوسري ومبادرته في إنقاذ الطفلة، مؤكدا أن ما قام به يجسد أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين، لا سيما وأن إنقاذ النفس البشرية فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى.

ووجه نائب أمير المنطقة الشرقية بأهمية التقيد بالسلامة العامة في المنازل وعدم تعريض الأطفال للخطر، داعيا أن يحفظ الله أبناءنا وبناتنا من كل مكروه.

وجاء تكريم الشاب الدوسري بعد أن انفردت "سبق" بنشر الواقعة وكشف تفاصيلها على لسان رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الآسرية نعيمة الزامل التي أكدت أن الطفلة ليست من طالبات الجمعية وحضرت زائرة مع والدتها وصديقتها وبعد ما دخلوا للجمعية زائرين أهملوا الطفلة التي كانت برفقتهم مؤكدة أن الطفلة لا تمت بصلة للجمعية لا من قريب ولا من بعيد .

وأضافت الزامل أن جميع طالباتنا في الطابق الأرضي، فالسيدة ومرافقتها والطفلة صعدوا للدور العلوي عند تعليم الكبيرات وتسللت الطفلة عبر النافذة وجلست على الشرفة الخارجية بسبب إهمال والدتها ، فقام أحد الأشخاص بالصعود للطفلة من الخارج وإنقاذها ، مؤكدة أنه لا توجد إي إصابات لجميع الأطراف .


وذكرت الزامل أننا كجمعية خاطبنا الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها أمارة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة الشرقية لإطلاعهم على القضية.

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بعد انفراد "سبق" بنشر الواقعة.. نائب الشرقية يُكرم منقذ طفلة الخبر
سبق

كرم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، الشاب ناصر بن دغش الدوسري، الذي أسهم في إنقاذ طفلة علقت في إسكان الخبر المدني بعد أن تسللت إلى النافذة في الدور الثالث وخرجت منها على الشرفة، وقبل سقوطها استطاع الشاب الدوسري الوصول لها وإنقاذها من السقوط .

وخلال اللقاء ثمن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز , هذا الموقف البطولي والشجاع من الشاب الدوسري ومبادرته في إنقاذ الطفلة، مؤكدا أن ما قام به يجسد أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين، لا سيما وأن إنقاذ النفس البشرية فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى.

ووجه نائب أمير المنطقة الشرقية بأهمية التقيد بالسلامة العامة في المنازل وعدم تعريض الأطفال للخطر، داعيا أن يحفظ الله أبناءنا وبناتنا من كل مكروه.

وجاء تكريم الشاب الدوسري بعد أن انفردت "سبق" بنشر الواقعة وكشف تفاصيلها على لسان رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الآسرية نعيمة الزامل التي أكدت أن الطفلة ليست من طالبات الجمعية وحضرت زائرة مع والدتها وصديقتها وبعد ما دخلوا للجمعية زائرين أهملوا الطفلة التي كانت برفقتهم مؤكدة أن الطفلة لا تمت بصلة للجمعية لا من قريب ولا من بعيد .

وأضافت الزامل أن جميع طالباتنا في الطابق الأرضي، فالسيدة ومرافقتها والطفلة صعدوا للدور العلوي عند تعليم الكبيرات وتسللت الطفلة عبر النافذة وجلست على الشرفة الخارجية بسبب إهمال والدتها ، فقام أحد الأشخاص بالصعود للطفلة من الخارج وإنقاذها ، مؤكدة أنه لا توجد إي إصابات لجميع الأطراف .


وذكرت الزامل أننا كجمعية خاطبنا الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها أمارة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة الشرقية لإطلاعهم على القضية.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
08:39 PM

بعد انفراد "سبق" بنشر الواقعة.. نائب الشرقية يُكرم منقذ طفلة الخبر

أكد أن ما قام به يجسد أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين

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عبدالله السالم - الدمام
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كرم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، الشاب ناصر بن دغش الدوسري، الذي أسهم في إنقاذ طفلة علقت في إسكان الخبر المدني بعد أن تسللت إلى النافذة في الدور الثالث وخرجت منها على الشرفة، وقبل سقوطها استطاع الشاب الدوسري الوصول لها وإنقاذها من السقوط .

وخلال اللقاء ثمن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز , هذا الموقف البطولي والشجاع من الشاب الدوسري ومبادرته في إنقاذ الطفلة، مؤكدا أن ما قام به يجسد أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين، لا سيما وأن إنقاذ النفس البشرية فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى.

ووجه نائب أمير المنطقة الشرقية بأهمية التقيد بالسلامة العامة في المنازل وعدم تعريض الأطفال للخطر، داعيا أن يحفظ الله أبناءنا وبناتنا من كل مكروه.

وجاء تكريم الشاب الدوسري بعد أن انفردت "سبق" بنشر الواقعة وكشف تفاصيلها على لسان رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الآسرية نعيمة الزامل التي أكدت أن الطفلة ليست من طالبات الجمعية وحضرت زائرة مع والدتها وصديقتها وبعد ما دخلوا للجمعية زائرين أهملوا الطفلة التي كانت برفقتهم مؤكدة أن الطفلة لا تمت بصلة للجمعية لا من قريب ولا من بعيد .

وأضافت الزامل أن جميع طالباتنا في الطابق الأرضي، فالسيدة ومرافقتها والطفلة صعدوا للدور العلوي عند تعليم الكبيرات وتسللت الطفلة عبر النافذة وجلست على الشرفة الخارجية بسبب إهمال والدتها ، فقام أحد الأشخاص بالصعود للطفلة من الخارج وإنقاذها ، مؤكدة أنه لا توجد إي إصابات لجميع الأطراف .


وذكرت الزامل أننا كجمعية خاطبنا الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها أمارة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة الشرقية لإطلاعهم على القضية.

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