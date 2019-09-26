اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي. وتناول الاجتماع، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الهجمات التخريبية التي تَعرّضت لها معامل أرامكو السعودية في بقيق وخريص؛ مؤكدًا دولته حرص جمهورية العراق على أمن المملكة واستقرارها؛ منوهًا بالدور الإيجابي الذي قامت به المملكة من أجل استقرار أسواق الطاقة. كما جرى -خلال اللقاء- استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. حضر اللقاء: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري. كما حضره من الجانب العراقي: معالي نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، ومعالي مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشم، ومعالي رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والقنصل العام لجمهورية العراق أحمد حسن زهير.

ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء العراق الهجمات التخريبية التي تعرّضت لها معامل أرامكو وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-26 اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وتناول الاجتماع، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الهجمات التخريبية التي تَعرّضت لها معامل أرامكو السعودية في بقيق وخريص؛ مؤكدًا دولته حرص جمهورية العراق على أمن المملكة واستقرارها؛ منوهًا بالدور الإيجابي الذي قامت به المملكة من أجل استقرار أسواق الطاقة.

كما جرى -خلال اللقاء- استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.

كما حضره من الجانب العراقي: معالي نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، ومعالي مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشم، ومعالي رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والقنصل العام لجمهورية العراق أحمد حسن زهير.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 08:46 AM

ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء العراق الهجمات التخريبية التي تعرّضت لها معامل أرامكو "عبدالمهدي" يؤكد على أمن المملكة واستقرارها ودورها في استقرار أسواق الطاقة





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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وتناول الاجتماع، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الهجمات التخريبية التي تَعرّضت لها معامل أرامكو السعودية في بقيق وخريص؛ مؤكدًا دولته حرص جمهورية العراق على أمن المملكة واستقرارها؛ منوهًا بالدور الإيجابي الذي قامت به المملكة من أجل استقرار أسواق الطاقة.

كما جرى -خلال اللقاء- استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.

كما حضره من الجانب العراقي: معالي نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، ومعالي مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشم، ومعالي رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والقنصل العام لجمهورية العراق أحمد حسن زهير.