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رصد أول إصابة بالنسخة المتحورة البرازيلية من كورونا في تورنتو

اكتُشِف لدى أحد السكان الذي كان قد سافر في الآونة الأخيرة إلى البرازيل

رُصِدت أول إصابة في تورنتو بالنسخة المتحورة البرازيلية من فيروس كورونا؛ وفق ما أعلنته أمس الأحد السلطات الصحية في أكبر مدينة في كندا.

وقالت السلطات في بيان إن "المتحور بي.1" من فيروس كورونا، اكتشف لدى أحد سكان تورنتو الذي كان قد سافر في الآونة الأخيرة إلى البرازيل، وهو الآن في المستشفى.

كانت هذه النسخة المتحورة قد رُصدت أيضًا في أوروبا (ألمانيا وفرنسا وإسبانيا)، وكذلك في كولومبيا والولايات المتحدة.

كذلك أعلنت السلطات الصحية في تورونتو رصد أول إصابة بالنسخة المتحورة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا، والتي قالت إنها تشكل أيضًا مصدر "قلق".

وأوضحت أن النسخة المتحورة الجنوب إفريقية اكتُشفت لدى شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة ولم يكن لديه أي اتصال واضح مع أي مسافر؛ وفق ما نقلته "الفرنسية".

وتثير النسخ المتحورة التي رُصدت في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، قلقًا منذ أسابيع لدى المجتمع الدولي الذي يطرح أسئلة حول مدى قوة العدوى لدى هذه النسخ وحول فاعلية اللقاحات في مواجهتها.

وسجلت كندا البالغ عدد سكانها 38 مليونًا، حتى يوم أمس الأحد أكثر من 800 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد على 20 ألف وفاة.

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رصد أول إصابة بالنسخة المتحورة البرازيلية من كورونا في تورنتو
سبق

رُصِدت أول إصابة في تورنتو بالنسخة المتحورة البرازيلية من فيروس كورونا؛ وفق ما أعلنته أمس الأحد السلطات الصحية في أكبر مدينة في كندا.

وقالت السلطات في بيان إن "المتحور بي.1" من فيروس كورونا، اكتشف لدى أحد سكان تورنتو الذي كان قد سافر في الآونة الأخيرة إلى البرازيل، وهو الآن في المستشفى.

كانت هذه النسخة المتحورة قد رُصدت أيضًا في أوروبا (ألمانيا وفرنسا وإسبانيا)، وكذلك في كولومبيا والولايات المتحدة.

كذلك أعلنت السلطات الصحية في تورونتو رصد أول إصابة بالنسخة المتحورة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا، والتي قالت إنها تشكل أيضًا مصدر "قلق".

وأوضحت أن النسخة المتحورة الجنوب إفريقية اكتُشفت لدى شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة ولم يكن لديه أي اتصال واضح مع أي مسافر؛ وفق ما نقلته "الفرنسية".

وتثير النسخ المتحورة التي رُصدت في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، قلقًا منذ أسابيع لدى المجتمع الدولي الذي يطرح أسئلة حول مدى قوة العدوى لدى هذه النسخ وحول فاعلية اللقاحات في مواجهتها.

وسجلت كندا البالغ عدد سكانها 38 مليونًا، حتى يوم أمس الأحد أكثر من 800 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد على 20 ألف وفاة.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
09:02 AM

رصد أول إصابة بالنسخة المتحورة البرازيلية من كورونا في تورنتو

اكتُشِف لدى أحد السكان الذي كان قد سافر في الآونة الأخيرة إلى البرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رُصِدت أول إصابة في تورنتو بالنسخة المتحورة البرازيلية من فيروس كورونا؛ وفق ما أعلنته أمس الأحد السلطات الصحية في أكبر مدينة في كندا.

وقالت السلطات في بيان إن "المتحور بي.1" من فيروس كورونا، اكتشف لدى أحد سكان تورنتو الذي كان قد سافر في الآونة الأخيرة إلى البرازيل، وهو الآن في المستشفى.

كانت هذه النسخة المتحورة قد رُصدت أيضًا في أوروبا (ألمانيا وفرنسا وإسبانيا)، وكذلك في كولومبيا والولايات المتحدة.

كذلك أعلنت السلطات الصحية في تورونتو رصد أول إصابة بالنسخة المتحورة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا، والتي قالت إنها تشكل أيضًا مصدر "قلق".

وأوضحت أن النسخة المتحورة الجنوب إفريقية اكتُشفت لدى شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة ولم يكن لديه أي اتصال واضح مع أي مسافر؛ وفق ما نقلته "الفرنسية".

وتثير النسخ المتحورة التي رُصدت في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، قلقًا منذ أسابيع لدى المجتمع الدولي الذي يطرح أسئلة حول مدى قوة العدوى لدى هذه النسخ وحول فاعلية اللقاحات في مواجهتها.

وسجلت كندا البالغ عدد سكانها 38 مليونًا، حتى يوم أمس الأحد أكثر من 800 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد على 20 ألف وفاة.

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