متحدث الصحة: رصدنا ارتفاعًا في الحالات المؤكدة بفيروس كورونا

قال: يجب علينا كأفراد ومجتمعات التقيد بالإجراءات الاحترازية ونبادر في استكمال التحصين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي رصدهم ارتفاعًا في الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال الدكتور العبدالعالي في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا اليوم: تلاحظون أننا بدأنا نرصد ارتفاعًا في المنحنى الوبائي بالمملكة، وهذا واضح، وعندما ننظر للعام بأكمله نعرف أنه مرّ بارتفاعات ثم حصول نزول، والآن نرصد في آخر هذا المنحنى بدء العودة في الارتفاع، ونقلق في حالة مواصلته الارتفاع إلى مستويات عالية جدًا، وهذا ما لا نريد حدوثه.

وأضاف: ولكي نمنع ذلك يجب علينا كأفراد ومجتمعات التقيد بالإجراءات الاحترازية ونبادر في استكمال التحصين بالجرعات المستحقة والحصول على الجرعات التنشيطية المعززة.