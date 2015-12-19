النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث الصحة: رصدنا ارتفاعًا في الحالات المؤكدة بفيروس كورونا

قال: يجب علينا كأفراد ومجتمعات التقيد بالإجراءات الاحترازية ونبادر في استكمال التحصين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي رصدهم ارتفاعًا في الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال الدكتور العبدالعالي في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا اليوم: تلاحظون أننا بدأنا نرصد ارتفاعًا في المنحنى الوبائي بالمملكة، وهذا واضح، وعندما ننظر للعام بأكمله نعرف أنه مرّ بارتفاعات ثم حصول نزول، والآن نرصد في آخر هذا المنحنى بدء العودة في الارتفاع، ونقلق في حالة مواصلته الارتفاع إلى مستويات عالية جدًا، وهذا ما لا نريد حدوثه.

وأضاف: ولكي نمنع ذلك يجب علينا كأفراد ومجتمعات التقيد بالإجراءات الاحترازية ونبادر في استكمال التحصين بالجرعات المستحقة والحصول على الجرعات التنشيطية المعززة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الصحة: رصدنا ارتفاعًا في الحالات المؤكدة بفيروس كورونا
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي رصدهم ارتفاعًا في الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال الدكتور العبدالعالي في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا اليوم: تلاحظون أننا بدأنا نرصد ارتفاعًا في المنحنى الوبائي بالمملكة، وهذا واضح، وعندما ننظر للعام بأكمله نعرف أنه مرّ بارتفاعات ثم حصول نزول، والآن نرصد في آخر هذا المنحنى بدء العودة في الارتفاع، ونقلق في حالة مواصلته الارتفاع إلى مستويات عالية جدًا، وهذا ما لا نريد حدوثه.

وأضاف: ولكي نمنع ذلك يجب علينا كأفراد ومجتمعات التقيد بالإجراءات الاحترازية ونبادر في استكمال التحصين بالجرعات المستحقة والحصول على الجرعات التنشيطية المعززة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
04:58 PM

متحدث الصحة: رصدنا ارتفاعًا في الحالات المؤكدة بفيروس كورونا

قال: يجب علينا كأفراد ومجتمعات التقيد بالإجراءات الاحترازية ونبادر في استكمال التحصين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
2,861

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي رصدهم ارتفاعًا في الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال الدكتور العبدالعالي في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا اليوم: تلاحظون أننا بدأنا نرصد ارتفاعًا في المنحنى الوبائي بالمملكة، وهذا واضح، وعندما ننظر للعام بأكمله نعرف أنه مرّ بارتفاعات ثم حصول نزول، والآن نرصد في آخر هذا المنحنى بدء العودة في الارتفاع، ونقلق في حالة مواصلته الارتفاع إلى مستويات عالية جدًا، وهذا ما لا نريد حدوثه.

وأضاف: ولكي نمنع ذلك يجب علينا كأفراد ومجتمعات التقيد بالإجراءات الاحترازية ونبادر في استكمال التحصين بالجرعات المستحقة والحصول على الجرعات التنشيطية المعززة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,853
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,510
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة