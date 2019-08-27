النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحيسوني" يكشف عن مبادرة لتطوير الدراسات الاجتماعية تحظى بمتابعة ولي العهد

وكيل التعليم العام: 10028 معلمًا ومعلمة جديدًا باشروا لسد العجز في المدارس

كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، الدكتور عيد الحيسوني، عن مبادرة وصفها بالكبيرة لتطوير مناهج ومقررات الدراسات الاجتماعية تحظى بمتابعة شخصية من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان حفظهم الله.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الكتب والمقررات والمناهج الدراسية تراجع بشكل دوري للتطوير والتحديث، فعملية التطوير مستمرة ومتواصلة، وقال الحيسوني خلال مداخلته أمس لإذاعة جدة عن أبرز ملامح تطوير الكتب والمناهج الدراسية لهذا العام" كان لدينا هذا العام عمل كبير في جميع المقررات وتحديدًا في مقررات الدراسات الاجتماعية بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز".

وأضاف: كان هناك تطوير كبير سواء فيما يخص التاريخ أو الجغرافيا وإبراز تاريخ المملكة بشكل ممتاز يتيح للطلاب والطالبات الفرصة الكافية للاطلاع وقراءة تاريخ الوطن بالشكل الصحيح من دون شوائب ويوضح أمجاد هذا الوطن سواء في الدولة السعودية الأولى أو الدولة السعودية الثانية أو الدولة السعودية الثالثة ويبرز بطولات وتضحيات أبطال الوطن الذين شاركوا في الدفاع عنه وعن توحيد هذا الكيان مع الملك المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وشدد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، على أن عملية تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية الآن في مرحلتها الأولى.

وأضاف: لدينا مبادرة كبيرة تتبع لبرنامج تعزيز الشخصية ضمن برنامج رؤية المملكة 2030 لتطوير الدراسات الاجتماعية ولهذه المبادرة لجنة تنفيذية وتتابع شخصيًا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، لتطوير شامل لمقررات الدراسات الاجتماعية.

ولفت إلى أنه من ضمن استعدادات الوزارة لهذا العام توزيع (10,028) 10 آلاف و28 معلمًا ومعلمة جديدًا منهم 4756 معلمًا و5272 معلمة على إدارت التعليم وبدورها قامت بتوزيعهم على المدارس وتمت مباشرتهم الأسبوع الماضي استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد ولسد العجز في المدارس.

وأشار إلى أن الاختبارات الدولية بيّنت وجود فجوة كبيرة في المملكة بين تعليمي البنين والبنات، تعد النسبة الأكبر بين دول العالم وبالتالي سعت الوزارة لردم تلك الفجوة بإسناد تدريس الصفوف الأولية (بنين) للمعلمات وشدد الدكتور الحيسوني على أن فصول البنين منفصلة عن فصول البنات وهناك دورات مياه منفصلة للبنين ودورات مياه منفصلة للبنات، مؤكدًا أن ولي الأمر الذي لا يرغب أن يلتحق ابنه بمدرسة تطبق الطفولة المبكرة بإمكانه أن يلحقه في مدرسة أخرى عادية فمازالت الخيارات متاحة لأولياء الأمور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحيسوني" يكشف عن مبادرة لتطوير الدراسات الاجتماعية تحظى بمتابعة ولي العهد
سبق

كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، الدكتور عيد الحيسوني، عن مبادرة وصفها بالكبيرة لتطوير مناهج ومقررات الدراسات الاجتماعية تحظى بمتابعة شخصية من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان حفظهم الله.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الكتب والمقررات والمناهج الدراسية تراجع بشكل دوري للتطوير والتحديث، فعملية التطوير مستمرة ومتواصلة، وقال الحيسوني خلال مداخلته أمس لإذاعة جدة عن أبرز ملامح تطوير الكتب والمناهج الدراسية لهذا العام" كان لدينا هذا العام عمل كبير في جميع المقررات وتحديدًا في مقررات الدراسات الاجتماعية بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز".

وأضاف: كان هناك تطوير كبير سواء فيما يخص التاريخ أو الجغرافيا وإبراز تاريخ المملكة بشكل ممتاز يتيح للطلاب والطالبات الفرصة الكافية للاطلاع وقراءة تاريخ الوطن بالشكل الصحيح من دون شوائب ويوضح أمجاد هذا الوطن سواء في الدولة السعودية الأولى أو الدولة السعودية الثانية أو الدولة السعودية الثالثة ويبرز بطولات وتضحيات أبطال الوطن الذين شاركوا في الدفاع عنه وعن توحيد هذا الكيان مع الملك المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وشدد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، على أن عملية تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية الآن في مرحلتها الأولى.

وأضاف: لدينا مبادرة كبيرة تتبع لبرنامج تعزيز الشخصية ضمن برنامج رؤية المملكة 2030 لتطوير الدراسات الاجتماعية ولهذه المبادرة لجنة تنفيذية وتتابع شخصيًا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، لتطوير شامل لمقررات الدراسات الاجتماعية.

ولفت إلى أنه من ضمن استعدادات الوزارة لهذا العام توزيع (10,028) 10 آلاف و28 معلمًا ومعلمة جديدًا منهم 4756 معلمًا و5272 معلمة على إدارت التعليم وبدورها قامت بتوزيعهم على المدارس وتمت مباشرتهم الأسبوع الماضي استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد ولسد العجز في المدارس.

وأشار إلى أن الاختبارات الدولية بيّنت وجود فجوة كبيرة في المملكة بين تعليمي البنين والبنات، تعد النسبة الأكبر بين دول العالم وبالتالي سعت الوزارة لردم تلك الفجوة بإسناد تدريس الصفوف الأولية (بنين) للمعلمات وشدد الدكتور الحيسوني على أن فصول البنين منفصلة عن فصول البنات وهناك دورات مياه منفصلة للبنين ودورات مياه منفصلة للبنات، مؤكدًا أن ولي الأمر الذي لا يرغب أن يلتحق ابنه بمدرسة تطبق الطفولة المبكرة بإمكانه أن يلحقه في مدرسة أخرى عادية فمازالت الخيارات متاحة لأولياء الأمور.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
01:20 AM

"الحيسوني" يكشف عن مبادرة لتطوير الدراسات الاجتماعية تحظى بمتابعة ولي العهد

وكيل التعليم العام: 10028 معلمًا ومعلمة جديدًا باشروا لسد العجز في المدارس

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,246

كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، الدكتور عيد الحيسوني، عن مبادرة وصفها بالكبيرة لتطوير مناهج ومقررات الدراسات الاجتماعية تحظى بمتابعة شخصية من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان حفظهم الله.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الكتب والمقررات والمناهج الدراسية تراجع بشكل دوري للتطوير والتحديث، فعملية التطوير مستمرة ومتواصلة، وقال الحيسوني خلال مداخلته أمس لإذاعة جدة عن أبرز ملامح تطوير الكتب والمناهج الدراسية لهذا العام" كان لدينا هذا العام عمل كبير في جميع المقررات وتحديدًا في مقررات الدراسات الاجتماعية بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز".

وأضاف: كان هناك تطوير كبير سواء فيما يخص التاريخ أو الجغرافيا وإبراز تاريخ المملكة بشكل ممتاز يتيح للطلاب والطالبات الفرصة الكافية للاطلاع وقراءة تاريخ الوطن بالشكل الصحيح من دون شوائب ويوضح أمجاد هذا الوطن سواء في الدولة السعودية الأولى أو الدولة السعودية الثانية أو الدولة السعودية الثالثة ويبرز بطولات وتضحيات أبطال الوطن الذين شاركوا في الدفاع عنه وعن توحيد هذا الكيان مع الملك المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وشدد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، على أن عملية تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية الآن في مرحلتها الأولى.

وأضاف: لدينا مبادرة كبيرة تتبع لبرنامج تعزيز الشخصية ضمن برنامج رؤية المملكة 2030 لتطوير الدراسات الاجتماعية ولهذه المبادرة لجنة تنفيذية وتتابع شخصيًا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، لتطوير شامل لمقررات الدراسات الاجتماعية.

ولفت إلى أنه من ضمن استعدادات الوزارة لهذا العام توزيع (10,028) 10 آلاف و28 معلمًا ومعلمة جديدًا منهم 4756 معلمًا و5272 معلمة على إدارت التعليم وبدورها قامت بتوزيعهم على المدارس وتمت مباشرتهم الأسبوع الماضي استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد ولسد العجز في المدارس.

وأشار إلى أن الاختبارات الدولية بيّنت وجود فجوة كبيرة في المملكة بين تعليمي البنين والبنات، تعد النسبة الأكبر بين دول العالم وبالتالي سعت الوزارة لردم تلك الفجوة بإسناد تدريس الصفوف الأولية (بنين) للمعلمات وشدد الدكتور الحيسوني على أن فصول البنين منفصلة عن فصول البنات وهناك دورات مياه منفصلة للبنين ودورات مياه منفصلة للبنات، مؤكدًا أن ولي الأمر الذي لا يرغب أن يلتحق ابنه بمدرسة تطبق الطفولة المبكرة بإمكانه أن يلحقه في مدرسة أخرى عادية فمازالت الخيارات متاحة لأولياء الأمور.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,454
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,139
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,101
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,369

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة