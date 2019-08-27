"الحيسوني" يكشف عن مبادرة لتطوير الدراسات الاجتماعية تحظى بمتابعة ولي العهد

وكيل التعليم العام: 10028 معلمًا ومعلمة جديدًا باشروا لسد العجز في المدارس

كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، الدكتور عيد الحيسوني، عن مبادرة وصفها بالكبيرة لتطوير مناهج ومقررات الدراسات الاجتماعية تحظى بمتابعة شخصية من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان حفظهم الله.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الكتب والمقررات والمناهج الدراسية تراجع بشكل دوري للتطوير والتحديث، فعملية التطوير مستمرة ومتواصلة، وقال الحيسوني خلال مداخلته أمس لإذاعة جدة عن أبرز ملامح تطوير الكتب والمناهج الدراسية لهذا العام" كان لدينا هذا العام عمل كبير في جميع المقررات وتحديدًا في مقررات الدراسات الاجتماعية بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز".

وأضاف: كان هناك تطوير كبير سواء فيما يخص التاريخ أو الجغرافيا وإبراز تاريخ المملكة بشكل ممتاز يتيح للطلاب والطالبات الفرصة الكافية للاطلاع وقراءة تاريخ الوطن بالشكل الصحيح من دون شوائب ويوضح أمجاد هذا الوطن سواء في الدولة السعودية الأولى أو الدولة السعودية الثانية أو الدولة السعودية الثالثة ويبرز بطولات وتضحيات أبطال الوطن الذين شاركوا في الدفاع عنه وعن توحيد هذا الكيان مع الملك المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وشدد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، على أن عملية تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية الآن في مرحلتها الأولى.

وأضاف: لدينا مبادرة كبيرة تتبع لبرنامج تعزيز الشخصية ضمن برنامج رؤية المملكة 2030 لتطوير الدراسات الاجتماعية ولهذه المبادرة لجنة تنفيذية وتتابع شخصيًا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، لتطوير شامل لمقررات الدراسات الاجتماعية.

ولفت إلى أنه من ضمن استعدادات الوزارة لهذا العام توزيع (10,028) 10 آلاف و28 معلمًا ومعلمة جديدًا منهم 4756 معلمًا و5272 معلمة على إدارت التعليم وبدورها قامت بتوزيعهم على المدارس وتمت مباشرتهم الأسبوع الماضي استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد ولسد العجز في المدارس.

وأشار إلى أن الاختبارات الدولية بيّنت وجود فجوة كبيرة في المملكة بين تعليمي البنين والبنات، تعد النسبة الأكبر بين دول العالم وبالتالي سعت الوزارة لردم تلك الفجوة بإسناد تدريس الصفوف الأولية (بنين) للمعلمات وشدد الدكتور الحيسوني على أن فصول البنين منفصلة عن فصول البنات وهناك دورات مياه منفصلة للبنين ودورات مياه منفصلة للبنات، مؤكدًا أن ولي الأمر الذي لا يرغب أن يلتحق ابنه بمدرسة تطبق الطفولة المبكرة بإمكانه أن يلحقه في مدرسة أخرى عادية فمازالت الخيارات متاحة لأولياء الأمور.