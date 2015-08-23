النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التقنية السوداء".. كيف حمت الصين وفدها في أولمبياد طوكيو من كورونا؟

ابتكار مناسب للاستخدام في البيئة التي يوجد فيها الإنسان ولا يخترق الجلد والعينين

لم يحقق الوفد الأولمبي الصيني في أولمبياد طوكيو نتائج مبهرة فحسب، وإنما لم يصب أحد من الوفد بفيروس كوفيد-19 إلى حد الآن، فبالإضافة إلى الإجراءات التقليدية لمكافحة الوباء مثل الأقنعة ومعدات التطهير واللقاحات، يوجد خلف الوفد الصيني تقنية سوداء تسمى "لقاح الأشعة".

وهذا اللقاح هو نوع من معدات التطهير المتقدمة بالأشعة فوق البنفسجية لتعقيم 99.9% من الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، خاصة فيروس كوفيد-19. ويمكن أن تقتل بشكل فعال في بيئة تواجد البشرية، وهي ميزة رئيسية لهذه المعدات؛ بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وتم تجهيز ما مجموعه أكثر من 200 جهاز "لقاح الأشعة" في جميع الغرف التي يسكن فيها الرياضيون الصينيون بدار الصين والقرية الأولمبية، لمكافحة مسببات الأمراض في الهواء والبيئة، وتحسين السلامة البيولوجية وفق "البيان" الإماراتية.

وقالت وو فان، نائبة عميد كلية شنغهاي الطبية، جامعة فودان: يمكن أن يصدر هذا النوع من المعدات طاقة إشعاعية بطول 222 نانومترًا، ويتم تدمير رابط التركيب الحلزوني للحمض النووي الريبي (RNA) بعد امتصاصه بشكل كبير من قِبَل فيروس كوفيد-19؛ مما يُفقد الفيروس القدرة على التكاثر وبالتالي يحقق تأثير القتل.

وفي الواقع، يمكن القضاء على جميع الفيروسات والبكتيريا والفطريات عن طريق التشعيع باستخدام طيف موجي محدد. ونظرًا لأن الطول الموجي القصير الذي يبلغ 222 نانومترًا لا يمكن أن يخترق الجلد والعينين وغير ضار بجسم الإنسان؛ فإنه يمكنه العمل عندما يكون هناك أشخاص؛ لذلك يحل "لقاح الأشعة" مشكلة في مجال التطهير؛ لتحقيق "التعايش بين الإنسان والآلة، التطهير في الوقت الحقيقي".

لم يستخدم "لقاح الأشعة" في أولمبياد طوكيو هذا العام فحسب؛ ولكن استخدم أيضًا في حملة تشنغتشو لمكافحة الكوارث والوقاية من الأوبئة، وتم إرساله أيضًا إلى العديد من المستشفيات للمساعدة في ضمان السلامة الميكروبيولوجية لبيئة عمل الطاقم الطبي. ويمكن لهذا الجهاز القضاء على الفيروس في بيئة أعلى من 4 درجات.

وقالت وو فان إنه يجري أيضًا تطوير منتجات "لقاحات الأشعة" مدنية مناسبة لمختلف السيناريوهات، وأوضحت قائلة: "الضوء الذي يبلغ طوله الموجي 222 نانومترًا مناسب للاستخدام في البيئة التي يوجد فيها الإنسان، أما التطهير التقليدي بالأشعة فوق البنفسجية الذي تستخدمه المؤسسة الطبية؛ فلا يمكن عملها إلا بعد مغادرة الأفراد. غير أن تقنية "لقاح الأشعة" يمكن استخدامها باستمرار في الأماكن عالية الخطورة مثل عيادات الحمى. وفي المستقبل ستكون لها أيضًا آفاق تطبيق واسعة في محاور النقل والأماكن العامة، والتي يمكنها تنقية البيئة وتحسين السلامة البيولوجية".

الرئيسية/ محطات

اعلان
"التقنية السوداء".. كيف حمت الصين وفدها في أولمبياد طوكيو من كورونا؟
سبق

لم يحقق الوفد الأولمبي الصيني في أولمبياد طوكيو نتائج مبهرة فحسب، وإنما لم يصب أحد من الوفد بفيروس كوفيد-19 إلى حد الآن، فبالإضافة إلى الإجراءات التقليدية لمكافحة الوباء مثل الأقنعة ومعدات التطهير واللقاحات، يوجد خلف الوفد الصيني تقنية سوداء تسمى "لقاح الأشعة".

وهذا اللقاح هو نوع من معدات التطهير المتقدمة بالأشعة فوق البنفسجية لتعقيم 99.9% من الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، خاصة فيروس كوفيد-19. ويمكن أن تقتل بشكل فعال في بيئة تواجد البشرية، وهي ميزة رئيسية لهذه المعدات؛ بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وتم تجهيز ما مجموعه أكثر من 200 جهاز "لقاح الأشعة" في جميع الغرف التي يسكن فيها الرياضيون الصينيون بدار الصين والقرية الأولمبية، لمكافحة مسببات الأمراض في الهواء والبيئة، وتحسين السلامة البيولوجية وفق "البيان" الإماراتية.

وقالت وو فان، نائبة عميد كلية شنغهاي الطبية، جامعة فودان: يمكن أن يصدر هذا النوع من المعدات طاقة إشعاعية بطول 222 نانومترًا، ويتم تدمير رابط التركيب الحلزوني للحمض النووي الريبي (RNA) بعد امتصاصه بشكل كبير من قِبَل فيروس كوفيد-19؛ مما يُفقد الفيروس القدرة على التكاثر وبالتالي يحقق تأثير القتل.

وفي الواقع، يمكن القضاء على جميع الفيروسات والبكتيريا والفطريات عن طريق التشعيع باستخدام طيف موجي محدد. ونظرًا لأن الطول الموجي القصير الذي يبلغ 222 نانومترًا لا يمكن أن يخترق الجلد والعينين وغير ضار بجسم الإنسان؛ فإنه يمكنه العمل عندما يكون هناك أشخاص؛ لذلك يحل "لقاح الأشعة" مشكلة في مجال التطهير؛ لتحقيق "التعايش بين الإنسان والآلة، التطهير في الوقت الحقيقي".

لم يستخدم "لقاح الأشعة" في أولمبياد طوكيو هذا العام فحسب؛ ولكن استخدم أيضًا في حملة تشنغتشو لمكافحة الكوارث والوقاية من الأوبئة، وتم إرساله أيضًا إلى العديد من المستشفيات للمساعدة في ضمان السلامة الميكروبيولوجية لبيئة عمل الطاقم الطبي. ويمكن لهذا الجهاز القضاء على الفيروس في بيئة أعلى من 4 درجات.

وقالت وو فان إنه يجري أيضًا تطوير منتجات "لقاحات الأشعة" مدنية مناسبة لمختلف السيناريوهات، وأوضحت قائلة: "الضوء الذي يبلغ طوله الموجي 222 نانومترًا مناسب للاستخدام في البيئة التي يوجد فيها الإنسان، أما التطهير التقليدي بالأشعة فوق البنفسجية الذي تستخدمه المؤسسة الطبية؛ فلا يمكن عملها إلا بعد مغادرة الأفراد. غير أن تقنية "لقاح الأشعة" يمكن استخدامها باستمرار في الأماكن عالية الخطورة مثل عيادات الحمى. وفي المستقبل ستكون لها أيضًا آفاق تطبيق واسعة في محاور النقل والأماكن العامة، والتي يمكنها تنقية البيئة وتحسين السلامة البيولوجية".

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
09:01 AM

"التقنية السوداء".. كيف حمت الصين وفدها في أولمبياد طوكيو من كورونا؟

ابتكار مناسب للاستخدام في البيئة التي يوجد فيها الإنسان ولا يخترق الجلد والعينين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,089

لم يحقق الوفد الأولمبي الصيني في أولمبياد طوكيو نتائج مبهرة فحسب، وإنما لم يصب أحد من الوفد بفيروس كوفيد-19 إلى حد الآن، فبالإضافة إلى الإجراءات التقليدية لمكافحة الوباء مثل الأقنعة ومعدات التطهير واللقاحات، يوجد خلف الوفد الصيني تقنية سوداء تسمى "لقاح الأشعة".

وهذا اللقاح هو نوع من معدات التطهير المتقدمة بالأشعة فوق البنفسجية لتعقيم 99.9% من الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، خاصة فيروس كوفيد-19. ويمكن أن تقتل بشكل فعال في بيئة تواجد البشرية، وهي ميزة رئيسية لهذه المعدات؛ بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وتم تجهيز ما مجموعه أكثر من 200 جهاز "لقاح الأشعة" في جميع الغرف التي يسكن فيها الرياضيون الصينيون بدار الصين والقرية الأولمبية، لمكافحة مسببات الأمراض في الهواء والبيئة، وتحسين السلامة البيولوجية وفق "البيان" الإماراتية.

وقالت وو فان، نائبة عميد كلية شنغهاي الطبية، جامعة فودان: يمكن أن يصدر هذا النوع من المعدات طاقة إشعاعية بطول 222 نانومترًا، ويتم تدمير رابط التركيب الحلزوني للحمض النووي الريبي (RNA) بعد امتصاصه بشكل كبير من قِبَل فيروس كوفيد-19؛ مما يُفقد الفيروس القدرة على التكاثر وبالتالي يحقق تأثير القتل.

وفي الواقع، يمكن القضاء على جميع الفيروسات والبكتيريا والفطريات عن طريق التشعيع باستخدام طيف موجي محدد. ونظرًا لأن الطول الموجي القصير الذي يبلغ 222 نانومترًا لا يمكن أن يخترق الجلد والعينين وغير ضار بجسم الإنسان؛ فإنه يمكنه العمل عندما يكون هناك أشخاص؛ لذلك يحل "لقاح الأشعة" مشكلة في مجال التطهير؛ لتحقيق "التعايش بين الإنسان والآلة، التطهير في الوقت الحقيقي".

لم يستخدم "لقاح الأشعة" في أولمبياد طوكيو هذا العام فحسب؛ ولكن استخدم أيضًا في حملة تشنغتشو لمكافحة الكوارث والوقاية من الأوبئة، وتم إرساله أيضًا إلى العديد من المستشفيات للمساعدة في ضمان السلامة الميكروبيولوجية لبيئة عمل الطاقم الطبي. ويمكن لهذا الجهاز القضاء على الفيروس في بيئة أعلى من 4 درجات.

وقالت وو فان إنه يجري أيضًا تطوير منتجات "لقاحات الأشعة" مدنية مناسبة لمختلف السيناريوهات، وأوضحت قائلة: "الضوء الذي يبلغ طوله الموجي 222 نانومترًا مناسب للاستخدام في البيئة التي يوجد فيها الإنسان، أما التطهير التقليدي بالأشعة فوق البنفسجية الذي تستخدمه المؤسسة الطبية؛ فلا يمكن عملها إلا بعد مغادرة الأفراد. غير أن تقنية "لقاح الأشعة" يمكن استخدامها باستمرار في الأماكن عالية الخطورة مثل عيادات الحمى. وفي المستقبل ستكون لها أيضًا آفاق تطبيق واسعة في محاور النقل والأماكن العامة، والتي يمكنها تنقية البيئة وتحسين السلامة البيولوجية".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,990
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,430
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,691
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,526

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة