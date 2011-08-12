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شاهد .. إغلاق ورشة حدادة حوَّلها عمالتها لمسلخ لذبح الأضاحي شرقي الطائف

"آل هميل" وجَّه بمباشرة الموقع وتطبيق الغرامات والجزاءات المترتبة على ذلك

أغلقت أمانة محافظة الطائف اليوم، بإشراف ومتابعة من الأمين المهندس محمد بن هميل آل هميل، ورشة حدادة؛ حوّلها بعض عمالتها لمسلخ وموقع لذبح الأضاحي في أحد الأحياء شرق الطائف.

وأوضحت الأمانة في تصريح إلى "سبق" أن الأمين وجّه بمباشرة مراقبي الأمانة الموقع، ومصادرة ما به من أدوات، وإغلاقه.. وسيتم تطبيق الغرامات والجزاءات المترتبة عليه.

وكان أحد المواطنين قد رصد تلك المخالفة، وتأكد من تحوُّل ورشة الحدادة لموقع للذبح وسلخ الأضاحي، وتوافد الكثير من أصحاب تلك الأضاحي عليهم؛ كون المنطقة التي تحوي ذلك الموقع مليئة بالاستراحات وبعض المساكن، في ظل توافد الكثير من الأُسر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حينها تمت مباشرة الموقع.

وكانت الأمانة قد بينت أنها تنفذ حملة مكثفة لمتابعة الأنشطة كافة المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك، والتأكد من سلامة المعروضات، وتطبيق الاشتراطات الصحية، والتوعية بمخاطر التجاوزات ومخالفة التعليمات الصحية. وتغطي الفرق الرقابية مواقيت الحج والطرق السريعة والضواحي.

يُذكر أن أمانة الطائف خصصت فرقًا رقابية ميدانية، تعمل على مدار الساعة، للرقابة الغذائية بمواقيت وطرق الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. إغلاق ورشة حدادة حوَّلها عمالتها لمسلخ لذبح الأضاحي شرقي الطائف
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف اليوم، بإشراف ومتابعة من الأمين المهندس محمد بن هميل آل هميل، ورشة حدادة؛ حوّلها بعض عمالتها لمسلخ وموقع لذبح الأضاحي في أحد الأحياء شرق الطائف.

وأوضحت الأمانة في تصريح إلى "سبق" أن الأمين وجّه بمباشرة مراقبي الأمانة الموقع، ومصادرة ما به من أدوات، وإغلاقه.. وسيتم تطبيق الغرامات والجزاءات المترتبة عليه.

وكان أحد المواطنين قد رصد تلك المخالفة، وتأكد من تحوُّل ورشة الحدادة لموقع للذبح وسلخ الأضاحي، وتوافد الكثير من أصحاب تلك الأضاحي عليهم؛ كون المنطقة التي تحوي ذلك الموقع مليئة بالاستراحات وبعض المساكن، في ظل توافد الكثير من الأُسر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حينها تمت مباشرة الموقع.

وكانت الأمانة قد بينت أنها تنفذ حملة مكثفة لمتابعة الأنشطة كافة المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك، والتأكد من سلامة المعروضات، وتطبيق الاشتراطات الصحية، والتوعية بمخاطر التجاوزات ومخالفة التعليمات الصحية. وتغطي الفرق الرقابية مواقيت الحج والطرق السريعة والضواحي.

يُذكر أن أمانة الطائف خصصت فرقًا رقابية ميدانية، تعمل على مدار الساعة، للرقابة الغذائية بمواقيت وطرق الحج.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
10:35 PM

شاهد .. إغلاق ورشة حدادة حوَّلها عمالتها لمسلخ لذبح الأضاحي شرقي الطائف

"آل هميل" وجَّه بمباشرة الموقع وتطبيق الغرامات والجزاءات المترتبة على ذلك

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فهد العتيبي - الطائف
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أغلقت أمانة محافظة الطائف اليوم، بإشراف ومتابعة من الأمين المهندس محمد بن هميل آل هميل، ورشة حدادة؛ حوّلها بعض عمالتها لمسلخ وموقع لذبح الأضاحي في أحد الأحياء شرق الطائف.

وأوضحت الأمانة في تصريح إلى "سبق" أن الأمين وجّه بمباشرة مراقبي الأمانة الموقع، ومصادرة ما به من أدوات، وإغلاقه.. وسيتم تطبيق الغرامات والجزاءات المترتبة عليه.

وكان أحد المواطنين قد رصد تلك المخالفة، وتأكد من تحوُّل ورشة الحدادة لموقع للذبح وسلخ الأضاحي، وتوافد الكثير من أصحاب تلك الأضاحي عليهم؛ كون المنطقة التي تحوي ذلك الموقع مليئة بالاستراحات وبعض المساكن، في ظل توافد الكثير من الأُسر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حينها تمت مباشرة الموقع.

وكانت الأمانة قد بينت أنها تنفذ حملة مكثفة لمتابعة الأنشطة كافة المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك، والتأكد من سلامة المعروضات، وتطبيق الاشتراطات الصحية، والتوعية بمخاطر التجاوزات ومخالفة التعليمات الصحية. وتغطي الفرق الرقابية مواقيت الحج والطرق السريعة والضواحي.

يُذكر أن أمانة الطائف خصصت فرقًا رقابية ميدانية، تعمل على مدار الساعة، للرقابة الغذائية بمواقيت وطرق الحج.

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