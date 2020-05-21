تشيلي: تسجيل 4038 إصابة جديدة و35 وفاة إضافية بفيروس كورونا

رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 544 حالة

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الأربعاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 53 ألفًا و617، بعد تسجيل 4038 إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في تقرير، بتسجيل 35 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19؛ وهو ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 544 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 22504 أشخاص بعد إحصاء 997 حالة تَعافٍ جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ41179 حالة، تليها على الخصوص أراوكانيا (1680)، وفالبارايسو (1770)، وأنتوفاغاستا (1731)، وبيوبيو (1224)، وتاراباكا (1139)، ونيوبلي (1011)، وماغايانيس (977).