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"الخطيب": السعودية لديها ما تفخر به أمام العالم سياحياً.. و2020 ستكون فاصلة

قال: تحتضن 10 آلاف موقع تاريخي وأثري مسجلة بقائمة التراث العالمي

شاركت السعودية في القمة الوزارية لمنظمة السياحة العالمية في سوق السفر العالمي التي عُقِدت في العاصمة البريطانية لندن، برئاسة أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأكد "الخطيب" أن المناطق الريفية السعودية غنية بكل ما يجذب السائح الذي يبحث عن تجارب مميزة تجمع بين الأصالة والحداثة، مضيفاً أن المملكة تحتضن قرابة 10 آلاف موقع تاريخي وأثري تم تسجيل العديد منها في قائمة التراث العالمي لليونسكو مثل العلا والأحساء.

وأكد رئيس هيئة السياحة أن صناعة السياحة من أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة، والتي تعمل على تطويرها ونموها بالتوافق مع رؤية 2030.

وأشار "الخطيب" إلى استضافة المملكة قمة العشرين في دورتها القادمة خلال 2020 مبيناً أن السياحة ستكون موضوع محوري في العديد من النقاشات مع صناع القرار والجهات ذات العلاقة؛ بهدف العمل على استدامة نمو القطاع السياحي عالمياً.

وشدد رئيس هيئة السياحة بالمملكة على أهمية السياحة عالمياً في ظل الترابط المتزايد الذي يشهده عالمنا اليوم تشهد صناعة السفر والسياحة ازدهاراً واضحاً في كل أرجاء العالم.

منظمة السياحة العالمية سوق السفر العالمي لندن

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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"الخطيب": السعودية لديها ما تفخر به أمام العالم سياحياً.. و2020 ستكون فاصلة
سبق

شاركت السعودية في القمة الوزارية لمنظمة السياحة العالمية في سوق السفر العالمي التي عُقِدت في العاصمة البريطانية لندن، برئاسة أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأكد "الخطيب" أن المناطق الريفية السعودية غنية بكل ما يجذب السائح الذي يبحث عن تجارب مميزة تجمع بين الأصالة والحداثة، مضيفاً أن المملكة تحتضن قرابة 10 آلاف موقع تاريخي وأثري تم تسجيل العديد منها في قائمة التراث العالمي لليونسكو مثل العلا والأحساء.

وأكد رئيس هيئة السياحة أن صناعة السياحة من أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة، والتي تعمل على تطويرها ونموها بالتوافق مع رؤية 2030.

وأشار "الخطيب" إلى استضافة المملكة قمة العشرين في دورتها القادمة خلال 2020 مبيناً أن السياحة ستكون موضوع محوري في العديد من النقاشات مع صناع القرار والجهات ذات العلاقة؛ بهدف العمل على استدامة نمو القطاع السياحي عالمياً.

وشدد رئيس هيئة السياحة بالمملكة على أهمية السياحة عالمياً في ظل الترابط المتزايد الذي يشهده عالمنا اليوم تشهد صناعة السفر والسياحة ازدهاراً واضحاً في كل أرجاء العالم.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
07:29 PM

"الخطيب": السعودية لديها ما تفخر به أمام العالم سياحياً.. و2020 ستكون فاصلة

قال: تحتضن 10 آلاف موقع تاريخي وأثري مسجلة بقائمة التراث العالمي

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خالد خليل - الرياض
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شاركت السعودية في القمة الوزارية لمنظمة السياحة العالمية في سوق السفر العالمي التي عُقِدت في العاصمة البريطانية لندن، برئاسة أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأكد "الخطيب" أن المناطق الريفية السعودية غنية بكل ما يجذب السائح الذي يبحث عن تجارب مميزة تجمع بين الأصالة والحداثة، مضيفاً أن المملكة تحتضن قرابة 10 آلاف موقع تاريخي وأثري تم تسجيل العديد منها في قائمة التراث العالمي لليونسكو مثل العلا والأحساء.

وأكد رئيس هيئة السياحة أن صناعة السياحة من أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة، والتي تعمل على تطويرها ونموها بالتوافق مع رؤية 2030.

وأشار "الخطيب" إلى استضافة المملكة قمة العشرين في دورتها القادمة خلال 2020 مبيناً أن السياحة ستكون موضوع محوري في العديد من النقاشات مع صناع القرار والجهات ذات العلاقة؛ بهدف العمل على استدامة نمو القطاع السياحي عالمياً.

وشدد رئيس هيئة السياحة بالمملكة على أهمية السياحة عالمياً في ظل الترابط المتزايد الذي يشهده عالمنا اليوم تشهد صناعة السفر والسياحة ازدهاراً واضحاً في كل أرجاء العالم.

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