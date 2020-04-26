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المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

5 مدن سعودية تسجل 986 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم

مكة والمدينة والرياض وجدة وبيش

سجلت مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وبيش، 986 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1223 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 17522 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2357 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 139 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 مدن سعودية تسجل 986 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم
سبق

سجلت مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وبيش، 986 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1223 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 17522 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2357 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 139 حالة وفاة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
03:59 PM

5 مدن سعودية تسجل 986 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم

مكة والمدينة والرياض وجدة وبيش

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
20,493

سجلت مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وبيش، 986 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1223 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 17522 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2357 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 139 حالة وفاة.

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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