نجران.. حالة سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى الـ 8 مساءً

مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى تشكُّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.