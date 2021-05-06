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رئيس "تيسير" يرفع الشكر لولي العهد على دعمه للجمعيات الخيرية بـ100 مليون ريال

قال: إن هذا الدعم السخي سيكون له بالغ الأثر في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا

رفع رئيس جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج سلمان بن ظافر الشهري، باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها، خالص الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما قام به من دعم سخي تَمَثّل في تبرعه -حفظه الله- بمبلغ (١٠٠) مليون ريال من ماله الخاص؛ لدعم الجمعيات الخيرية ولسداد ديون السجناء والمعسرين.

وتفصيلًا، قال الشهري: إن ما قام به سموه الكريم، أمر غير مستغرَب؛ حيث كان قد قدّم دعمًا قبل (4) سنوات بمبلغ (100) مليون ريال لصالح الأيتام وذوي الإعاقة ومرضى السرطان وكبار السن والأرامل والمطلقات والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المحتاجة والمتعففة، شملت (70) جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة من خلال "مشروع محمد بن سلمان الخيري".

وأكد الشهري أن هذا الدعم السخي من سموه الكريم؛ سوف يكون له بالغ الأثر في أداء وعمل الجمعيات الخيرية في ظل وجود الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا؛ مما سينعكس على المستفيدين وأسرهم.

وأضاف أن حوكمة الدعم للجمعيات الخيرية، يضمن تحقيق الكفاءة العالية في الصرف والوصول إلى المستفيدين سواء عبر الدعم المباشر كالمساعدات العينية والمالية، أو غير المباشرة كالبرامج ذات الطابع المستدام.

وسأل المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه سموه الكريم من دعم في ميزان أعماله، وأن يُمده بعونه وتوفيقه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس "تيسير" يرفع الشكر لولي العهد على دعمه للجمعيات الخيرية بـ100 مليون ريال
سبق

رفع رئيس جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج سلمان بن ظافر الشهري، باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها، خالص الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما قام به من دعم سخي تَمَثّل في تبرعه -حفظه الله- بمبلغ (١٠٠) مليون ريال من ماله الخاص؛ لدعم الجمعيات الخيرية ولسداد ديون السجناء والمعسرين.

وتفصيلًا، قال الشهري: إن ما قام به سموه الكريم، أمر غير مستغرَب؛ حيث كان قد قدّم دعمًا قبل (4) سنوات بمبلغ (100) مليون ريال لصالح الأيتام وذوي الإعاقة ومرضى السرطان وكبار السن والأرامل والمطلقات والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المحتاجة والمتعففة، شملت (70) جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة من خلال "مشروع محمد بن سلمان الخيري".

وأكد الشهري أن هذا الدعم السخي من سموه الكريم؛ سوف يكون له بالغ الأثر في أداء وعمل الجمعيات الخيرية في ظل وجود الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا؛ مما سينعكس على المستفيدين وأسرهم.

وأضاف أن حوكمة الدعم للجمعيات الخيرية، يضمن تحقيق الكفاءة العالية في الصرف والوصول إلى المستفيدين سواء عبر الدعم المباشر كالمساعدات العينية والمالية، أو غير المباشرة كالبرامج ذات الطابع المستدام.

وسأل المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه سموه الكريم من دعم في ميزان أعماله، وأن يُمده بعونه وتوفيقه.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
08:45 PM

رئيس "تيسير" يرفع الشكر لولي العهد على دعمه للجمعيات الخيرية بـ100 مليون ريال

قال: إن هذا الدعم السخي سيكون له بالغ الأثر في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج سلمان بن ظافر الشهري، باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها، خالص الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما قام به من دعم سخي تَمَثّل في تبرعه -حفظه الله- بمبلغ (١٠٠) مليون ريال من ماله الخاص؛ لدعم الجمعيات الخيرية ولسداد ديون السجناء والمعسرين.

وتفصيلًا، قال الشهري: إن ما قام به سموه الكريم، أمر غير مستغرَب؛ حيث كان قد قدّم دعمًا قبل (4) سنوات بمبلغ (100) مليون ريال لصالح الأيتام وذوي الإعاقة ومرضى السرطان وكبار السن والأرامل والمطلقات والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المحتاجة والمتعففة، شملت (70) جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة من خلال "مشروع محمد بن سلمان الخيري".

وأكد الشهري أن هذا الدعم السخي من سموه الكريم؛ سوف يكون له بالغ الأثر في أداء وعمل الجمعيات الخيرية في ظل وجود الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا؛ مما سينعكس على المستفيدين وأسرهم.

وأضاف أن حوكمة الدعم للجمعيات الخيرية، يضمن تحقيق الكفاءة العالية في الصرف والوصول إلى المستفيدين سواء عبر الدعم المباشر كالمساعدات العينية والمالية، أو غير المباشرة كالبرامج ذات الطابع المستدام.

وسأل المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه سموه الكريم من دعم في ميزان أعماله، وأن يُمده بعونه وتوفيقه.

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