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الأفلاج..‏ الدفاع المدني يباشر حريقًا نشَب بمستودع مستلزمات طبية

لم تسجل أي خسائر كبيرة.. ستوافيكم "سبق" بالتفاصيل لاحقًا

تباشر الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج الآن، حريقًا اندلع في أحد مستودعات المستشفى العام.

وتَلَقّت غرف العمليات بالدفاع المدني، صباح اليوم، بلاغًا يفيد باندلاع حريق أحد مستودعات المستلزمات الطبية بمستشفى الأفلاج العام، وعلى الفور انتقلت فِرَق الإطفاء للموقع ولا تزال تباشر إطفاء الحريق حتى إعداد هذا الخبر.

وحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" فإنه تم استخراج الكثير من المستلزمات الطبية التي كانت داخل المستودع، ولم تسجل أي خسائر كبيرة تُذكر (مادية أو بشرية).

وسوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل حال ورودها للجهات ذات الاختصاص.

الدفاع المدني محافظة الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأفلاج..‏ الدفاع المدني يباشر حريقًا نشَب بمستودع مستلزمات طبية
سبق

تباشر الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج الآن، حريقًا اندلع في أحد مستودعات المستشفى العام.

وتَلَقّت غرف العمليات بالدفاع المدني، صباح اليوم، بلاغًا يفيد باندلاع حريق أحد مستودعات المستلزمات الطبية بمستشفى الأفلاج العام، وعلى الفور انتقلت فِرَق الإطفاء للموقع ولا تزال تباشر إطفاء الحريق حتى إعداد هذا الخبر.

وحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" فإنه تم استخراج الكثير من المستلزمات الطبية التي كانت داخل المستودع، ولم تسجل أي خسائر كبيرة تُذكر (مادية أو بشرية).

وسوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل حال ورودها للجهات ذات الاختصاص.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:14 AM

الأفلاج..‏ الدفاع المدني يباشر حريقًا نشَب بمستودع مستلزمات طبية

لم تسجل أي خسائر كبيرة.. ستوافيكم "سبق" بالتفاصيل لاحقًا

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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تباشر الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج الآن، حريقًا اندلع في أحد مستودعات المستشفى العام.

وتَلَقّت غرف العمليات بالدفاع المدني، صباح اليوم، بلاغًا يفيد باندلاع حريق أحد مستودعات المستلزمات الطبية بمستشفى الأفلاج العام، وعلى الفور انتقلت فِرَق الإطفاء للموقع ولا تزال تباشر إطفاء الحريق حتى إعداد هذا الخبر.

وحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" فإنه تم استخراج الكثير من المستلزمات الطبية التي كانت داخل المستودع، ولم تسجل أي خسائر كبيرة تُذكر (مادية أو بشرية).

وسوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل حال ورودها للجهات ذات الاختصاص.

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