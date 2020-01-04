اليمن.. العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في مديرية العبر بحضرموت

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.



وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 567 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 350 شخصاً، وعيادة النساء 56 امرأة، وقسم الجراحة والتضميد 15 فردًا، وقسم التحصين 18 مريضًا، وعيادة التغذية 16 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 92 فرداً.



كما راجع قسم الرعاية الصحية 200 شخص، وأجرى الفحص المختبري ل 317 مريضًا، وصرفت الأدوية ل 977 فردًا.



من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس, مواد إيوائية في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، شملت 13 خيمة و 26 بطانية، استفاد منها 78 فردًا.



ويأتي ذلك في إطار سعي المركز لتوفير مواد الإيواء الأساسية للمحتاجين في حالات الطوارئ.