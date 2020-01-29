أمير الرياض يودّع سفير أفغانستان لدى المملكة

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة، جلال كريم، لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله في السعودية.