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أمير الرياض يودّع سفير أفغانستان لدى المملكة

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة، جلال كريم، لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله في السعودية.

أمير الرياض سفير أفغانستان لدى المملكة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الرياض يودّع سفير أفغانستان لدى المملكة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة، جلال كريم، لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله في السعودية.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
04:58 PM

أمير الرياض يودّع سفير أفغانستان لدى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة، جلال كريم، لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله في السعودية.

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