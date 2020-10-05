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"خيرية بنت عبدالله آل راشد" في ذمة الله

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى "خيرية بنت عبدالله آل راشد" زوجة "عبدالله بن مبارك الرشود -رحمه الله-"، رحمها الله رحمة واسعة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته.

وسيتم الصلاة عليها والدفن في مقبرة الشمال اليوم الاثنين، والعزاء موصول لجميع ذويها، ونظراً للظروف الراهنه سيكون العزاء عبر وسائل الاتصال على ذويها.

*بندر/ 0505147373*

*سعود/ 0554446565*

*مبارك/ 0556445557*

*فهد/ 0552929111*

*خالد/ 0533329222*

*صالح/ 0537326000*

*محمد/ 0554595559*

أسرة "سبق" تشاطر أسرة الفقيدة الأحزان وتسأل المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون.

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"خيرية بنت عبدالله آل راشد" في ذمة الله
سبق

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى "خيرية بنت عبدالله آل راشد" زوجة "عبدالله بن مبارك الرشود -رحمه الله-"، رحمها الله رحمة واسعة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته.

وسيتم الصلاة عليها والدفن في مقبرة الشمال اليوم الاثنين، والعزاء موصول لجميع ذويها، ونظراً للظروف الراهنه سيكون العزاء عبر وسائل الاتصال على ذويها.

*بندر/ 0505147373*

*سعود/ 0554446565*

*مبارك/ 0556445557*

*فهد/ 0552929111*

*خالد/ 0533329222*

*صالح/ 0537326000*

*محمد/ 0554595559*

أسرة "سبق" تشاطر أسرة الفقيدة الأحزان وتسأل المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
02:39 PM

"خيرية بنت عبدالله آل راشد" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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849

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى "خيرية بنت عبدالله آل راشد" زوجة "عبدالله بن مبارك الرشود -رحمه الله-"، رحمها الله رحمة واسعة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته.

وسيتم الصلاة عليها والدفن في مقبرة الشمال اليوم الاثنين، والعزاء موصول لجميع ذويها، ونظراً للظروف الراهنه سيكون العزاء عبر وسائل الاتصال على ذويها.

*بندر/ 0505147373*

*سعود/ 0554446565*

*مبارك/ 0556445557*

*فهد/ 0552929111*

*خالد/ 0533329222*

*صالح/ 0537326000*

*محمد/ 0554595559*

أسرة "سبق" تشاطر أسرة الفقيدة الأحزان وتسأل المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون.

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