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2416 دارسًا في اختبارات "الكبار" للفصل الأول بتعليم عسير

سعيد بن عمير نوه بما توليه الإدارة لدعم برامج التعليم المستمر

انتظم قرابة 2416 دارسًا في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير للكبار في اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، منهم 578 طالبًا في 18 مركزًا لمحو الأمية (ابتدائي)، و439 دارسًا في المرحلة المتوسطة يؤدون اختباراتهم في 8 مدارس متوسطة، و1399 دارسًا في المرحلة الثانوية .

وأوضح مدير إدارة التعليم المستمر سعد بن عمير، قائلاً: إن عدد المتقدمين لأداء الاختبار في مركز القرطبي بالسجن العام في أبها 28 دارسًا، و31 دارسًا في المرحلة المتوسطة، و 62 دارسًا في المرحلة الثانوية، فيما تقدم للاختبار 9 دارسين بمركز التعليم المستمر (المرحلة الابتدائية) في سجون أمن الدولة، و12 دارسًا في المرحلة المتوسطة، و21 دارسًا في المرحلة الثانوية بالسجن، لافتًا إلى أن هناك آلية خاصة للدارسين المتقدمين للاختبارات من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، بحيث لا تتجاوز فترة اختباراتهم ستة أيام مراعاة لظروف مهامهم، في حين تبدأ فترة اختبارات التعليم المستمر الساعة الرابعة عصرًا، منوهًا بما توليه قيادة الإدارة لدعم برامج التعليم المستمر .

الإدارة العامة للتعليم اختبارات الفصل الدراسي الأول منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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2416 دارسًا في اختبارات "الكبار" للفصل الأول بتعليم عسير
سبق

انتظم قرابة 2416 دارسًا في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير للكبار في اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، منهم 578 طالبًا في 18 مركزًا لمحو الأمية (ابتدائي)، و439 دارسًا في المرحلة المتوسطة يؤدون اختباراتهم في 8 مدارس متوسطة، و1399 دارسًا في المرحلة الثانوية .

وأوضح مدير إدارة التعليم المستمر سعد بن عمير، قائلاً: إن عدد المتقدمين لأداء الاختبار في مركز القرطبي بالسجن العام في أبها 28 دارسًا، و31 دارسًا في المرحلة المتوسطة، و 62 دارسًا في المرحلة الثانوية، فيما تقدم للاختبار 9 دارسين بمركز التعليم المستمر (المرحلة الابتدائية) في سجون أمن الدولة، و12 دارسًا في المرحلة المتوسطة، و21 دارسًا في المرحلة الثانوية بالسجن، لافتًا إلى أن هناك آلية خاصة للدارسين المتقدمين للاختبارات من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، بحيث لا تتجاوز فترة اختباراتهم ستة أيام مراعاة لظروف مهامهم، في حين تبدأ فترة اختبارات التعليم المستمر الساعة الرابعة عصرًا، منوهًا بما توليه قيادة الإدارة لدعم برامج التعليم المستمر .

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
02:35 PM

2416 دارسًا في اختبارات "الكبار" للفصل الأول بتعليم عسير

سعيد بن عمير نوه بما توليه الإدارة لدعم برامج التعليم المستمر

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بندر آل عوض - عسير
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انتظم قرابة 2416 دارسًا في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير للكبار في اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، منهم 578 طالبًا في 18 مركزًا لمحو الأمية (ابتدائي)، و439 دارسًا في المرحلة المتوسطة يؤدون اختباراتهم في 8 مدارس متوسطة، و1399 دارسًا في المرحلة الثانوية .

وأوضح مدير إدارة التعليم المستمر سعد بن عمير، قائلاً: إن عدد المتقدمين لأداء الاختبار في مركز القرطبي بالسجن العام في أبها 28 دارسًا، و31 دارسًا في المرحلة المتوسطة، و 62 دارسًا في المرحلة الثانوية، فيما تقدم للاختبار 9 دارسين بمركز التعليم المستمر (المرحلة الابتدائية) في سجون أمن الدولة، و12 دارسًا في المرحلة المتوسطة، و21 دارسًا في المرحلة الثانوية بالسجن، لافتًا إلى أن هناك آلية خاصة للدارسين المتقدمين للاختبارات من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، بحيث لا تتجاوز فترة اختباراتهم ستة أيام مراعاة لظروف مهامهم، في حين تبدأ فترة اختبارات التعليم المستمر الساعة الرابعة عصرًا، منوهًا بما توليه قيادة الإدارة لدعم برامج التعليم المستمر .

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