مصرع 3 أشخاص وإصابتان في حادث مروع بطريق بيشة – سبت العلايا

"الغامدي": سيارات الإسعاف باشرت الحادث ونقلت المصابين للمستشفى

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران في حادث مروري مروع وقع عصر اليوم الجمعة على طريق ييشة - سبت العلايا، حيث باشرت سيارات الإسعاف الحادث ونقلت الحالات لمستشفى الملك عبدالله، وتم رفع الجاهزية في مستشفيات بيشة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي إنه عند الساعة30 :4 عصر اليوم الجمعة تلقت غرفة العمليات في إدارة الطوارئ والكوارث بصحة بيشة بلاغاً عن وقوع حادث مروري على طريق بيشة -العلايا عند مفرق القوباء.

وأضاف "الغامدي" أنه تم نقل 3 حالات عن طريق إسعاف مستشفى تباله ووصلت للمستشفى حالة عن طريق المواطنين وحالة وفاة وصلت مع الشرشورة، ونتج عن الحادث 3 وفيات وإصابتان نقلت إلى مستشفى تبالة ومن ثم نقلت إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، لإكمال علاجهم وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، سائلاً الله للمتوفين الرحمة والمغفرة وللمصابين الشفاء العاجل.