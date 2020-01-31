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مصرع 3 أشخاص وإصابتان في حادث مروع بطريق بيشة – سبت العلايا

"الغامدي": سيارات الإسعاف باشرت الحادث ونقلت المصابين للمستشفى

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران في حادث مروري مروع وقع عصر اليوم الجمعة على طريق ييشة - سبت العلايا، حيث باشرت سيارات الإسعاف الحادث ونقلت الحالات لمستشفى الملك عبدالله، وتم رفع الجاهزية في مستشفيات بيشة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي إنه عند الساعة30 :4 عصر اليوم الجمعة تلقت غرفة العمليات في إدارة الطوارئ والكوارث بصحة بيشة بلاغاً عن وقوع حادث مروري على طريق بيشة -العلايا عند مفرق القوباء.

وأضاف "الغامدي" أنه تم نقل 3 حالات عن طريق إسعاف مستشفى تباله ووصلت للمستشفى حالة عن طريق المواطنين وحالة وفاة وصلت مع الشرشورة، ونتج عن الحادث 3 وفيات وإصابتان نقلت إلى مستشفى تبالة ومن ثم نقلت إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، لإكمال علاجهم وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، سائلاً الله للمتوفين الرحمة والمغفرة وللمصابين الشفاء العاجل.

بيشة وزارة الصحة المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله الغامدي حادث مروري طريق بيشة- سبت العلايا مستشفى الملك عبدالله

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مصرع 3 أشخاص وإصابتان في حادث مروع بطريق بيشة – سبت العلايا
سبق

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران في حادث مروري مروع وقع عصر اليوم الجمعة على طريق ييشة - سبت العلايا، حيث باشرت سيارات الإسعاف الحادث ونقلت الحالات لمستشفى الملك عبدالله، وتم رفع الجاهزية في مستشفيات بيشة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي إنه عند الساعة30 :4 عصر اليوم الجمعة تلقت غرفة العمليات في إدارة الطوارئ والكوارث بصحة بيشة بلاغاً عن وقوع حادث مروري على طريق بيشة -العلايا عند مفرق القوباء.

وأضاف "الغامدي" أنه تم نقل 3 حالات عن طريق إسعاف مستشفى تباله ووصلت للمستشفى حالة عن طريق المواطنين وحالة وفاة وصلت مع الشرشورة، ونتج عن الحادث 3 وفيات وإصابتان نقلت إلى مستشفى تبالة ومن ثم نقلت إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، لإكمال علاجهم وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، سائلاً الله للمتوفين الرحمة والمغفرة وللمصابين الشفاء العاجل.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
08:46 PM

مصرع 3 أشخاص وإصابتان في حادث مروع بطريق بيشة – سبت العلايا

"الغامدي": سيارات الإسعاف باشرت الحادث ونقلت المصابين للمستشفى

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سعود الدعجاني - بيشة
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6,392

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران في حادث مروري مروع وقع عصر اليوم الجمعة على طريق ييشة - سبت العلايا، حيث باشرت سيارات الإسعاف الحادث ونقلت الحالات لمستشفى الملك عبدالله، وتم رفع الجاهزية في مستشفيات بيشة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي إنه عند الساعة30 :4 عصر اليوم الجمعة تلقت غرفة العمليات في إدارة الطوارئ والكوارث بصحة بيشة بلاغاً عن وقوع حادث مروري على طريق بيشة -العلايا عند مفرق القوباء.

وأضاف "الغامدي" أنه تم نقل 3 حالات عن طريق إسعاف مستشفى تباله ووصلت للمستشفى حالة عن طريق المواطنين وحالة وفاة وصلت مع الشرشورة، ونتج عن الحادث 3 وفيات وإصابتان نقلت إلى مستشفى تبالة ومن ثم نقلت إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، لإكمال علاجهم وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، سائلاً الله للمتوفين الرحمة والمغفرة وللمصابين الشفاء العاجل.

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