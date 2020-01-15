"الأخضر" يعبر سوريا ويتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا

تصدر مجموعته.. ويلاقي المستضيف السبت

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، وذلك بعد تغلبه على منتخب سوريا بنتيجة 1-0 ضمن مباريات المجموعة الثانية.

ونجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف المباراة عند الدقيقة 79 عن طريق كرة عرضية لعبها أيمن يحيى، ضربها فراس البريكان بالكعب في الشباك على يمين الحارس.

وتصدر الأخضر مجموعته بسبع نقاط ليتأهل برفقة سوريا الذي حل ثانياً بأربع نقاط، فيما حل قطر ثالثاً بثلاث نقاط، واليابان رابعاً بنقطة يتيمة.

وسيواجه "الأخضر" نظيره منتخب تايلاند "مستضيف البطولة" يوم السبت المقبل في دور الثمانية.