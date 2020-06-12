"كورونا" يُدخل 82 مصابًا إلى العناية المركزة.. خلال 24 ساعة

تسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد، في إدخال 19 82 مصابًا إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية .
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة، منها 1584 حالة في الرياض ، كما أعلنت عن 36 حالة وفاة بالمملكة.
تسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد، في إدخال 19 82 مصابًا إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية .
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة، منها 1584 حالة في الرياض ، كما أعلنت عن 36 حالة وفاة بالمملكة.فيروس كورونا الجديد
تسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد، في إدخال 19 82 مصابًا إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية .
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة، منها 1584 حالة في الرياض ، كما أعلنت عن 36 حالة وفاة بالمملكة.
تسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد، في إدخال 19 82 مصابًا إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية .
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة، منها 1584 حالة في الرياض ، كما أعلنت عن 36 حالة وفاة بالمملكة.