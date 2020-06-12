"كورونا" يُدخل 82 مصابًا إلى العناية المركزة.. خلال 24 ساعة

"الصحة" تكشف تسجيل 36 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس

تسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد، في إدخال 19 82 مصابًا إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية .

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة، منها 1584 حالة في الرياض ، كما أعلنت عن 36 حالة وفاة بالمملكة.