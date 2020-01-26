احتجاجات العراق .. قطع للطرقات وإصابات بالعشرات

أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي باتجاه الطلبة في كربلاء

استمرت اليوم التظاهرات الحاشدة في مختلف أنحاء العراق، التي أصيب خلالها عشرات الأشخاص برصاص قوات الأمن، التي تحاول فض الاحتجاجات والاعتصامات بالقوة.

وأُصيب 50 متظاهراً بجروح، في إطلاق نار من قِبل قوات الأمن بمحافظة ذي قار.

وكان المتظاهرون في ذي قار، قد قاموا، أمس السبت، بقطع جسور رئيسة وسط مدينة الناصرية، قبل أن تُعيد القوات الأمنية السيطرة عليها.

ووفق "سكاي نيوز" فإن المتظاهرين أقدموا على إغلاق جسر النصر وتقاطع البهو في الناصرية، قبل أن تتمكّن قوات الأمن من فرض سيطرتها على التقاطع مرة أخرى وإبعاد المتظاهرين؛ ما أدّى إلى إصابة عددٍ منهم بحالات الاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع.

وفي محافظة كربلاء، اليوم الأحد، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي باتجاه الطلبة المتظاهرين.

وفي محافظة البصرة أقصى الجنوب، شهدت المحافظة تظاهرات حاشدة للطلاب، تنديداً بفض قوات الأمن للاعتصام الرئيس في المدينة، وإحراق خيام المحتجين.

وباشر المعتصمون في وسط المدينة، إعادة نصب الخيام، التي أحرقتها القوات الأمنية خلال اقتحام احتجاجهم.

وكانت قوات الأمن العراقية قد فضت بالقوة اعتصام المتظاهرين وسط البصرة، أمس السبت، وحرقت خيام المعتصمين هناك.

وفي محافظة بابل- وسط العراق، تظاهر آلاف وسط المحافظة، وأغلقوا أبرز طرقها الرئيسة دعماً للمحتجين.

من جانبه، قرر مجلس الأمن الوطني العراقي، نقل الملف الأمني في محافظات الوسط والجنوب إلى وزارة الداخلية.

يُذكر أن السلطات العراقية أعادت، أمس السبت، فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية؛ ما أثار مخاوف المحتجين من اتساع الحملة، وصولاً إلى فض الاعتصامات.