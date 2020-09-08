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رسمياً.. النصر يضم الكوري الجنوبي " كيم" لموسمين

استقبل اللاعب بفيديو ترحيبي.. ووقع معه "السويكت"

أعلن نادي النصر، أمس الاثنين، تعاقده رسمياً مع الكوري الجنوبي كيم جين سو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة سنتين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها " رسمياً وقع رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت عقداً رسمياً مع النجم الدولي الكوري الجنوبي كيم جين سو وذلك بعقد يمتد لسنتين.. متمنين له التوفيق مع ناديه العالمي"

ووصل اللاعب البالغ "28 عاماً" إلى العاصمة الرياض، مساء أمس الاثنين، وفور وصوله نشر نادي النصر فيديو ترحيبي باللاعب أعلن خلاله إكمال عملية التعاقد رسمياً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. النصر يضم الكوري الجنوبي " كيم" لموسمين
سبق

أعلن نادي النصر، أمس الاثنين، تعاقده رسمياً مع الكوري الجنوبي كيم جين سو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة سنتين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها " رسمياً وقع رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت عقداً رسمياً مع النجم الدولي الكوري الجنوبي كيم جين سو وذلك بعقد يمتد لسنتين.. متمنين له التوفيق مع ناديه العالمي"

ووصل اللاعب البالغ "28 عاماً" إلى العاصمة الرياض، مساء أمس الاثنين، وفور وصوله نشر نادي النصر فيديو ترحيبي باللاعب أعلن خلاله إكمال عملية التعاقد رسمياً.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
12:12 AM

رسمياً.. النصر يضم الكوري الجنوبي " كيم" لموسمين

استقبل اللاعب بفيديو ترحيبي.. ووقع معه "السويكت"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر، أمس الاثنين، تعاقده رسمياً مع الكوري الجنوبي كيم جين سو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة سنتين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها " رسمياً وقع رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت عقداً رسمياً مع النجم الدولي الكوري الجنوبي كيم جين سو وذلك بعقد يمتد لسنتين.. متمنين له التوفيق مع ناديه العالمي"

ووصل اللاعب البالغ "28 عاماً" إلى العاصمة الرياض، مساء أمس الاثنين، وفور وصوله نشر نادي النصر فيديو ترحيبي باللاعب أعلن خلاله إكمال عملية التعاقد رسمياً.

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