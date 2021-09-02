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"هدف" يعقد ورشة عمل بمشاركة 5 جامعات لتفعيل اتفاقية دعم مكاتب التوظيف الجامعي

لتمكين الخريجين من الاستفادة من تلك البرامج وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ورشة عمل افتراضية بحضور مشرفي مكتب توظيف الخريجين في كل من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الجوف وجامعة المجمعة وجامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة فهد بن سلطان، بهدف اطلاعهم على برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف، وتمكين خريجي وخريجات الجامعات من الاستفادة من تلك البرامج وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.
واستعرضت الورشة، المحفزات والممكنات التي يقدمها الصندوق لمكتب التوظيف في الجامعات ولمنسوبيها، عبر بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سبل)، ومنصة التدريب الالكترونية (دروب)، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.
وتناولت ورشة العمل، التعريف ببرامج ومبادرات الصندوق، وضوابط وكيفية استفادة خريجي وخريجات الجامعات من تلك البرامج والمبادرات والتي سوف تساعدهم في تفعيل دور الاتفاقية، كما سلطت الضوء على برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين التي يقدمها الصندوق، لدعم مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل, وزيادة قدرتهم التنافسية و ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

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"هدف" يعقد ورشة عمل بمشاركة 5 جامعات لتفعيل اتفاقية دعم مكاتب التوظيف الجامعي
سبق

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ورشة عمل افتراضية بحضور مشرفي مكتب توظيف الخريجين في كل من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الجوف وجامعة المجمعة وجامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة فهد بن سلطان، بهدف اطلاعهم على برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف، وتمكين خريجي وخريجات الجامعات من الاستفادة من تلك البرامج وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.
واستعرضت الورشة، المحفزات والممكنات التي يقدمها الصندوق لمكتب التوظيف في الجامعات ولمنسوبيها، عبر بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سبل)، ومنصة التدريب الالكترونية (دروب)، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.
وتناولت ورشة العمل، التعريف ببرامج ومبادرات الصندوق، وضوابط وكيفية استفادة خريجي وخريجات الجامعات من تلك البرامج والمبادرات والتي سوف تساعدهم في تفعيل دور الاتفاقية، كما سلطت الضوء على برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين التي يقدمها الصندوق، لدعم مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل, وزيادة قدرتهم التنافسية و ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
10:47 AM

"هدف" يعقد ورشة عمل بمشاركة 5 جامعات لتفعيل اتفاقية دعم مكاتب التوظيف الجامعي

لتمكين الخريجين من الاستفادة من تلك البرامج وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ورشة عمل افتراضية بحضور مشرفي مكتب توظيف الخريجين في كل من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الجوف وجامعة المجمعة وجامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة فهد بن سلطان، بهدف اطلاعهم على برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف، وتمكين خريجي وخريجات الجامعات من الاستفادة من تلك البرامج وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.
واستعرضت الورشة، المحفزات والممكنات التي يقدمها الصندوق لمكتب التوظيف في الجامعات ولمنسوبيها، عبر بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سبل)، ومنصة التدريب الالكترونية (دروب)، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.
وتناولت ورشة العمل، التعريف ببرامج ومبادرات الصندوق، وضوابط وكيفية استفادة خريجي وخريجات الجامعات من تلك البرامج والمبادرات والتي سوف تساعدهم في تفعيل دور الاتفاقية، كما سلطت الضوء على برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين التي يقدمها الصندوق، لدعم مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل, وزيادة قدرتهم التنافسية و ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

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