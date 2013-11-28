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السودان يحتاج إلى 150 مليون دولار لإنقاذ حياة النازحين الإثيوبين

"غراندي" دعا إلى تزويده بها في أسرع وقت

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (السبت)، أن السودان يحتاج إلى 150 مليون دولار لإنقاذ حياة آلاف اللاجئين الإثيوبيين، الذين يتدفقون على حدوده من تيغراي حيث تدور معارك ضارية بين سلطات الإقليم والجيش الفيدرالي الإثيوبي.

وبين رئيس المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليبو غراندي، خلال زيارة لمخيم اللاجئين بأم راكوبة في شرق السودان، الذي يبعد 80 كيلومترًا عن الحدود السودانية-الاثيوبية، أن "السودان بحاجة إلى 150 مليون دولار لمدة ستة أشهر لتوفير المياه والمأوى والخدمات الصحية لهؤلاء اللاجئين".

وأضاف أن حوالي 500 أو 600 لاجئ يعبرون من الحدود يوميًا إلى السودان.

ولفت إلى أن هذا العدد ليس صغيرًا وإنما يمكن أن يؤدي إلى انهيار دولة غنية.

ودعا "غراندي" المانحين إلى تزويد السودان بهذه الموارد بأسرع ما يمكن، وفقاً لـ"فرانس 24".

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان يحتاج إلى 150 مليون دولار لإنقاذ حياة النازحين الإثيوبين
سبق

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (السبت)، أن السودان يحتاج إلى 150 مليون دولار لإنقاذ حياة آلاف اللاجئين الإثيوبيين، الذين يتدفقون على حدوده من تيغراي حيث تدور معارك ضارية بين سلطات الإقليم والجيش الفيدرالي الإثيوبي.

وبين رئيس المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليبو غراندي، خلال زيارة لمخيم اللاجئين بأم راكوبة في شرق السودان، الذي يبعد 80 كيلومترًا عن الحدود السودانية-الاثيوبية، أن "السودان بحاجة إلى 150 مليون دولار لمدة ستة أشهر لتوفير المياه والمأوى والخدمات الصحية لهؤلاء اللاجئين".

وأضاف أن حوالي 500 أو 600 لاجئ يعبرون من الحدود يوميًا إلى السودان.

ولفت إلى أن هذا العدد ليس صغيرًا وإنما يمكن أن يؤدي إلى انهيار دولة غنية.

ودعا "غراندي" المانحين إلى تزويد السودان بهذه الموارد بأسرع ما يمكن، وفقاً لـ"فرانس 24".

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
07:45 PM

السودان يحتاج إلى 150 مليون دولار لإنقاذ حياة النازحين الإثيوبين

"غراندي" دعا إلى تزويده بها في أسرع وقت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الأمم المتحدة اليوم (السبت)، أن السودان يحتاج إلى 150 مليون دولار لإنقاذ حياة آلاف اللاجئين الإثيوبيين، الذين يتدفقون على حدوده من تيغراي حيث تدور معارك ضارية بين سلطات الإقليم والجيش الفيدرالي الإثيوبي.

وبين رئيس المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليبو غراندي، خلال زيارة لمخيم اللاجئين بأم راكوبة في شرق السودان، الذي يبعد 80 كيلومترًا عن الحدود السودانية-الاثيوبية، أن "السودان بحاجة إلى 150 مليون دولار لمدة ستة أشهر لتوفير المياه والمأوى والخدمات الصحية لهؤلاء اللاجئين".

وأضاف أن حوالي 500 أو 600 لاجئ يعبرون من الحدود يوميًا إلى السودان.

ولفت إلى أن هذا العدد ليس صغيرًا وإنما يمكن أن يؤدي إلى انهيار دولة غنية.

ودعا "غراندي" المانحين إلى تزويد السودان بهذه الموارد بأسرع ما يمكن، وفقاً لـ"فرانس 24".

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