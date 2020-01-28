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أمير الشرقية يرعى الحملة الخليجية لمكافحة السرطان

تتضمن تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية

يرعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، انطلاق الحملة الخليجية للتوعية عن السرطان التي ينظمها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية.

وتتضمن الحملة عددًا من الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي ستنطلق الأسبوع القادم بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الموافق الرابع من فبراير وتستمر طوال الشهر.

ويشارك في الحملة عديد من الجهات الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة ودول الخليج تحت شعار (40×40) بالتنسيق مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي؛ على الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه أمير المنطقة الشرقية ونائبه بكل ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم، وتوجيهاتهما المستمرة للجمعية بتفعيل جميع البرامج والأنشطة التي تساهم في رفع الوعي الصحي بالمجتمع والحد من انتشار أمراض السرطان.

وقال: الحملة الخليجية الموحدة للتوعية عن السرطان تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان وتهدف لنشر الوعي الصحي بين مختلف أفراد وفئات المجتمع وتعزيز دورهم في تفعيل هذه الرسالة من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة السرطان والوقاية منه.


وأشار "التركي"؛ إلى أن جمعية السرطان تحرص على تفعيل رؤية الحملة المتمثلة في تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع الخليجي من أخطار السرطان من خلال إطلاق عديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية خلال شهر فبراير، حيث إن 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها في حالة اتباع نمط حياة صحي، و40% منها يمكن أيضًا الشفاء منها إذا تم اكتشافها مبكراً.

من ناحيتها، ذكرت رئيسة برنامج الكشف المبكر في الجمعية الدكتورة إيمان المهوس؛ أن الحملة ستتضمن إطلاق عدة فعاليات توعوية عن السرطان تتمثل في معرض تثقيفي لمدة ثلاثة أيام داخل مجمع الراشد بالخبر يتحدث عن مختلف أنواع السرطانات من 9-11 فبراير.

وقالت: هناك فعاليات أخرى سيتم تنظيمها بمواقع عامة وداخل عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الموافق الرابع من فبراير بهدف توعية وتثقيف أفراد المجتمع بمرض سرطان الثدي وطرق الوقاية وأهمية الكشف المبكر.

أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز الحملة الخليجية للتوعية عن السرطان مجلس الصحة لدول مجلس التعاون جمعية السرطان السعودية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الشرقية يرعى الحملة الخليجية لمكافحة السرطان
سبق

يرعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، انطلاق الحملة الخليجية للتوعية عن السرطان التي ينظمها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية.

وتتضمن الحملة عددًا من الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي ستنطلق الأسبوع القادم بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الموافق الرابع من فبراير وتستمر طوال الشهر.

ويشارك في الحملة عديد من الجهات الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة ودول الخليج تحت شعار (40×40) بالتنسيق مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي؛ على الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه أمير المنطقة الشرقية ونائبه بكل ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم، وتوجيهاتهما المستمرة للجمعية بتفعيل جميع البرامج والأنشطة التي تساهم في رفع الوعي الصحي بالمجتمع والحد من انتشار أمراض السرطان.

وقال: الحملة الخليجية الموحدة للتوعية عن السرطان تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان وتهدف لنشر الوعي الصحي بين مختلف أفراد وفئات المجتمع وتعزيز دورهم في تفعيل هذه الرسالة من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة السرطان والوقاية منه.


وأشار "التركي"؛ إلى أن جمعية السرطان تحرص على تفعيل رؤية الحملة المتمثلة في تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع الخليجي من أخطار السرطان من خلال إطلاق عديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية خلال شهر فبراير، حيث إن 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها في حالة اتباع نمط حياة صحي، و40% منها يمكن أيضًا الشفاء منها إذا تم اكتشافها مبكراً.

من ناحيتها، ذكرت رئيسة برنامج الكشف المبكر في الجمعية الدكتورة إيمان المهوس؛ أن الحملة ستتضمن إطلاق عدة فعاليات توعوية عن السرطان تتمثل في معرض تثقيفي لمدة ثلاثة أيام داخل مجمع الراشد بالخبر يتحدث عن مختلف أنواع السرطانات من 9-11 فبراير.

وقالت: هناك فعاليات أخرى سيتم تنظيمها بمواقع عامة وداخل عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الموافق الرابع من فبراير بهدف توعية وتثقيف أفراد المجتمع بمرض سرطان الثدي وطرق الوقاية وأهمية الكشف المبكر.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
12:49 PM

أمير الشرقية يرعى الحملة الخليجية لمكافحة السرطان

تتضمن تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يرعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، انطلاق الحملة الخليجية للتوعية عن السرطان التي ينظمها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية.

وتتضمن الحملة عددًا من الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي ستنطلق الأسبوع القادم بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الموافق الرابع من فبراير وتستمر طوال الشهر.

ويشارك في الحملة عديد من الجهات الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة ودول الخليج تحت شعار (40×40) بالتنسيق مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي؛ على الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه أمير المنطقة الشرقية ونائبه بكل ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم، وتوجيهاتهما المستمرة للجمعية بتفعيل جميع البرامج والأنشطة التي تساهم في رفع الوعي الصحي بالمجتمع والحد من انتشار أمراض السرطان.

وقال: الحملة الخليجية الموحدة للتوعية عن السرطان تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان وتهدف لنشر الوعي الصحي بين مختلف أفراد وفئات المجتمع وتعزيز دورهم في تفعيل هذه الرسالة من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة السرطان والوقاية منه.


وأشار "التركي"؛ إلى أن جمعية السرطان تحرص على تفعيل رؤية الحملة المتمثلة في تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع الخليجي من أخطار السرطان من خلال إطلاق عديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية خلال شهر فبراير، حيث إن 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها في حالة اتباع نمط حياة صحي، و40% منها يمكن أيضًا الشفاء منها إذا تم اكتشافها مبكراً.

من ناحيتها، ذكرت رئيسة برنامج الكشف المبكر في الجمعية الدكتورة إيمان المهوس؛ أن الحملة ستتضمن إطلاق عدة فعاليات توعوية عن السرطان تتمثل في معرض تثقيفي لمدة ثلاثة أيام داخل مجمع الراشد بالخبر يتحدث عن مختلف أنواع السرطانات من 9-11 فبراير.

وقالت: هناك فعاليات أخرى سيتم تنظيمها بمواقع عامة وداخل عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الموافق الرابع من فبراير بهدف توعية وتثقيف أفراد المجتمع بمرض سرطان الثدي وطرق الوقاية وأهمية الكشف المبكر.

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