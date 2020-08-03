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"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة

انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض

سجّلت 89 إصابة جديدة و137 حالة تعافٍ

سجلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 89 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 280.093 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.540 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الخرج 9 حالات، تلاها السليل 8 حالات، أما حوطة بني تميم والدلم والمجمعة والدرعية وحريملاء فقد تم رصد 4 حالات، بعدها 3 حالات في وادي الدواسر والزلفي، ثم حالتين في عفيف، وأخيراً رصد حالة جديدة في الدوادمي والحريق والمزاحمية والقويعية وضرما.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 137 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48.126 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 830 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض
سبق

سجلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 89 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 280.093 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.540 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الخرج 9 حالات، تلاها السليل 8 حالات، أما حوطة بني تميم والدلم والمجمعة والدرعية وحريملاء فقد تم رصد 4 حالات، بعدها 3 حالات في وادي الدواسر والزلفي، ثم حالتين في عفيف، وأخيراً رصد حالة جديدة في الدوادمي والحريق والمزاحمية والقويعية وضرما.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 137 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48.126 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 830 حالة وفاة.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
04:28 PM

انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض

سجّلت 89 إصابة جديدة و137 حالة تعافٍ

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ذياب الشمري - الرياض
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سجلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 89 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 280.093 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.540 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الخرج 9 حالات، تلاها السليل 8 حالات، أما حوطة بني تميم والدلم والمجمعة والدرعية وحريملاء فقد تم رصد 4 حالات، بعدها 3 حالات في وادي الدواسر والزلفي، ثم حالتين في عفيف، وأخيراً رصد حالة جديدة في الدوادمي والحريق والمزاحمية والقويعية وضرما.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 137 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48.126 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 830 حالة وفاة.

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