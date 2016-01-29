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تونس تسجل 2028 إصابة جديدة بكورونا و 62 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 204.351 والوفيات 6508 أشخاص

سجلت تونس 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 204.351 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6508.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجل 2028 إصابة جديدة بكورونا و 62 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 204.351 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6508.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
01:50 AM

تونس تسجل 2028 إصابة جديدة بكورونا و 62 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 204.351 والوفيات 6508 أشخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 204.351 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6508.

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