تونس تسجل 2028 إصابة جديدة بكورونا و 62 حالة وفاة

سجلت تونس 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 204.351 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6508.
سجلت تونس 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 204.351 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6508.
تونس فيروس كورونا الجديد
سجلت تونس 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 204.351 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6508.
سجلت تونس 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 204.351 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6508.