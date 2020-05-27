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تبوك.. حالات التعافي من فيروس كورونا تتجاوز ضعف الحالات النشطة

خمس محافظات سجلت إصابة بالفيروس

سجلت حالات التعافي من فيروس كورونا بمدينة تبوك، بعد تحديث قائمة الحالات الجديدة للفيروس اليوم أكثر من ضعف الحالات النشطة؛ إذ وصلت حالات التعافي لـ 481، فيما بلغت الحالات النشطة 216 حالة فقط.

وتوزعت 74 حالة على خمس محافظات لتبوك من أصل ست محافظات؛ حيث سجلت ضباء 50 حالة نشطة كأعلى نسبة إصابة في محافظات المنطقة مقابل 10 حالات تعافٍ، فيما سجلت محافظة أملج 18 حالة نشطة مقابل 41 حالة تعافٍ، وسجلت محافظة الوجه حالتان إصابة مقابل 8 حالات تعافٍ.

وسجلت محافظة حقل حالتي إصابة نشطة مقابل حالة تعافٍ واحدة، وسجلت محافظة تيماء حالة إصابة مقابل حالة تعافٍ واحدة، وسجل مركز أشواق التابع لمحافظة ضباء حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل محافظة البدع وهي المحافظة السادسة لتبوك أي حالة إصابة منذ ظهور المرض وحتى إعلان اليوم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. حالات التعافي من فيروس كورونا تتجاوز ضعف الحالات النشطة
سبق

سجلت حالات التعافي من فيروس كورونا بمدينة تبوك، بعد تحديث قائمة الحالات الجديدة للفيروس اليوم أكثر من ضعف الحالات النشطة؛ إذ وصلت حالات التعافي لـ 481، فيما بلغت الحالات النشطة 216 حالة فقط.

وتوزعت 74 حالة على خمس محافظات لتبوك من أصل ست محافظات؛ حيث سجلت ضباء 50 حالة نشطة كأعلى نسبة إصابة في محافظات المنطقة مقابل 10 حالات تعافٍ، فيما سجلت محافظة أملج 18 حالة نشطة مقابل 41 حالة تعافٍ، وسجلت محافظة الوجه حالتان إصابة مقابل 8 حالات تعافٍ.

وسجلت محافظة حقل حالتي إصابة نشطة مقابل حالة تعافٍ واحدة، وسجلت محافظة تيماء حالة إصابة مقابل حالة تعافٍ واحدة، وسجل مركز أشواق التابع لمحافظة ضباء حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل محافظة البدع وهي المحافظة السادسة لتبوك أي حالة إصابة منذ ظهور المرض وحتى إعلان اليوم.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:25 PM

تبوك.. حالات التعافي من فيروس كورونا تتجاوز ضعف الحالات النشطة

خمس محافظات سجلت إصابة بالفيروس

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بدر الجبل - تبوك
0
2,742

سجلت حالات التعافي من فيروس كورونا بمدينة تبوك، بعد تحديث قائمة الحالات الجديدة للفيروس اليوم أكثر من ضعف الحالات النشطة؛ إذ وصلت حالات التعافي لـ 481، فيما بلغت الحالات النشطة 216 حالة فقط.

وتوزعت 74 حالة على خمس محافظات لتبوك من أصل ست محافظات؛ حيث سجلت ضباء 50 حالة نشطة كأعلى نسبة إصابة في محافظات المنطقة مقابل 10 حالات تعافٍ، فيما سجلت محافظة أملج 18 حالة نشطة مقابل 41 حالة تعافٍ، وسجلت محافظة الوجه حالتان إصابة مقابل 8 حالات تعافٍ.

وسجلت محافظة حقل حالتي إصابة نشطة مقابل حالة تعافٍ واحدة، وسجلت محافظة تيماء حالة إصابة مقابل حالة تعافٍ واحدة، وسجل مركز أشواق التابع لمحافظة ضباء حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل محافظة البدع وهي المحافظة السادسة لتبوك أي حالة إصابة منذ ظهور المرض وحتى إعلان اليوم.

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