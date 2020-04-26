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نجران.. ضبط عمالة وافدة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص

رغم الإجراءات المشددة بمنع ممارسة جميع أنشطة الصوالين

ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة اليوم، عمالة وافدة تقوم بممارسة مهنة الحلاقة داخل سكن خاص، رغم الإجراءات المشددة حيال منع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة؛ حفاظاً على السلامة العامة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء أنه استمراراً للتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة نجران للوقاية من فيروس "كورونا"، ضبطت الفرق الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية على سكن العمالة منزلاً حول إلى موقع تُمارس فيه مهنة الحلاقة، وجرى مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات، وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات.

ودعا مدير إدارة الرقابة الشاملة، الجميع إلى عدم التردد على مثل هذه المواقع وإبلاغ الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الجميع من انتقال الفيروسات والأوبئة والأمراض.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجران.. ضبط عمالة وافدة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص
سبق

ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة اليوم، عمالة وافدة تقوم بممارسة مهنة الحلاقة داخل سكن خاص، رغم الإجراءات المشددة حيال منع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة؛ حفاظاً على السلامة العامة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء أنه استمراراً للتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة نجران للوقاية من فيروس "كورونا"، ضبطت الفرق الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية على سكن العمالة منزلاً حول إلى موقع تُمارس فيه مهنة الحلاقة، وجرى مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات، وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات.

ودعا مدير إدارة الرقابة الشاملة، الجميع إلى عدم التردد على مثل هذه المواقع وإبلاغ الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الجميع من انتقال الفيروسات والأوبئة والأمراض.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
03:36 PM

نجران.. ضبط عمالة وافدة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص

رغم الإجراءات المشددة بمنع ممارسة جميع أنشطة الصوالين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة اليوم، عمالة وافدة تقوم بممارسة مهنة الحلاقة داخل سكن خاص، رغم الإجراءات المشددة حيال منع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة؛ حفاظاً على السلامة العامة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء أنه استمراراً للتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة نجران للوقاية من فيروس "كورونا"، ضبطت الفرق الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية على سكن العمالة منزلاً حول إلى موقع تُمارس فيه مهنة الحلاقة، وجرى مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات، وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات.

ودعا مدير إدارة الرقابة الشاملة، الجميع إلى عدم التردد على مثل هذه المواقع وإبلاغ الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الجميع من انتقال الفيروسات والأوبئة والأمراض.

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