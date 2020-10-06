النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 477 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

جمعية "كفى": إقلاع 108 شباب عن التدخين في 6 محافظات بمكة

أعلنت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين بمنطقة مكة المكرمة، استفادة ١٠٨ شباب من أسبوع العلاج المجاني بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، عبر فروع الجمعية بـ"مكة وجدة والطائف والليث والقنفدة وبحرة".

وقال مدير عام "كفى" بالمنطقة، إبراهيم بن أحمد الحمدان، إن العلاج المجاني مكّن ١٠٨ مدخنين من الإقلاع عن السموم، مبينًا أن الجمعية وفرت لهؤلاء المستفيدين كل وسائل الإقلاع والتخلص من السموم بسرية تامة.

وأضاف أن الجمعية تعمل عبر فروعها بالمنطقة على مجابهة آفتي التدخين والمخدرات للحفاظ على أبناء وبنات الوطن وتوفير حياة صحية لهم بعيدة عن الإدمان والآفات.

ودعا "الحمدان"، جميع مواطني ومقيمي الوطن إلى عدم التردد في التوجه لعيادات الجمعية بمنطقة مكة، أو إلى أي جهة حكومية وخيرية لأجل تلقي العلاج، فالصحة أمانة ويجب المحافظة عليها من أجلك وأجل أسرتك ومحبيك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية "كفى": إقلاع 108 شباب عن التدخين في 6 محافظات بمكة
سبق

أعلنت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين بمنطقة مكة المكرمة، استفادة ١٠٨ شباب من أسبوع العلاج المجاني بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، عبر فروع الجمعية بـ"مكة وجدة والطائف والليث والقنفدة وبحرة".

وقال مدير عام "كفى" بالمنطقة، إبراهيم بن أحمد الحمدان، إن العلاج المجاني مكّن ١٠٨ مدخنين من الإقلاع عن السموم، مبينًا أن الجمعية وفرت لهؤلاء المستفيدين كل وسائل الإقلاع والتخلص من السموم بسرية تامة.

وأضاف أن الجمعية تعمل عبر فروعها بالمنطقة على مجابهة آفتي التدخين والمخدرات للحفاظ على أبناء وبنات الوطن وتوفير حياة صحية لهم بعيدة عن الإدمان والآفات.

ودعا "الحمدان"، جميع مواطني ومقيمي الوطن إلى عدم التردد في التوجه لعيادات الجمعية بمنطقة مكة، أو إلى أي جهة حكومية وخيرية لأجل تلقي العلاج، فالصحة أمانة ويجب المحافظة عليها من أجلك وأجل أسرتك ومحبيك.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
03:36 PM

جمعية "كفى": إقلاع 108 شباب عن التدخين في 6 محافظات بمكة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
84

أعلنت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين بمنطقة مكة المكرمة، استفادة ١٠٨ شباب من أسبوع العلاج المجاني بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، عبر فروع الجمعية بـ"مكة وجدة والطائف والليث والقنفدة وبحرة".

وقال مدير عام "كفى" بالمنطقة، إبراهيم بن أحمد الحمدان، إن العلاج المجاني مكّن ١٠٨ مدخنين من الإقلاع عن السموم، مبينًا أن الجمعية وفرت لهؤلاء المستفيدين كل وسائل الإقلاع والتخلص من السموم بسرية تامة.

وأضاف أن الجمعية تعمل عبر فروعها بالمنطقة على مجابهة آفتي التدخين والمخدرات للحفاظ على أبناء وبنات الوطن وتوفير حياة صحية لهم بعيدة عن الإدمان والآفات.

ودعا "الحمدان"، جميع مواطني ومقيمي الوطن إلى عدم التردد في التوجه لعيادات الجمعية بمنطقة مكة، أو إلى أي جهة حكومية وخيرية لأجل تلقي العلاج، فالصحة أمانة ويجب المحافظة عليها من أجلك وأجل أسرتك ومحبيك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,657
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,308
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,523
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,141

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة