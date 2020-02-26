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"بدر بن سلطان" يستقبل مدير صحة مكة ويطلع على مبادرة مدينة القلب الآمن

تدريب 22 ألف متدرب وتأهيل 2500 معلم ومعلمة مسعف في كل مدرسة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مخرجات مبادرة مكة مدينة القلب الآمن والتي أسهمت في تدريب 22 ألف متدرب ومتدربة وتوعية 42 ألف شخص في الإنعاش القلبي وتأهيل 2500 معلم ومعلمة ضمن برنامج مسعف في كل مدرسة.

وبحسب الدكتور مطير فإن المبادرة هدفت إلى تأهيل عددٍ من أهالي مكة المكرمة وزوار الحرم المكي ومنسوبي القطاعات غير الصحية ذات العلاقة لإجراء الإسعافات الأولية لمصابي النوبات القلبية وربطهم بالمراكز الطبية مباشرة، واستخدمت فيها تقنية جديدة أسهمت بها شركة وادي مكة للتقنية تتضمن حزمة من الخصائص أبرزها توفير حلول كاملة لتتبع المعدات الطبية المحمولة في حالات الطوارئ بشكل لحظي، وتحديدًا أجهزة تنظيم ضربات القلب والفريق الطبي المسؤول عن الاستجابة لحالات الطوارئ في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، بما في ذلك توفير جميع منتجات الأجهزة (حساسات إلكترونية، ماسحات لالتقاط إشارات البلوتوث).

وأيضًا توفير جميع البرامج الأساسية الخاصة بالتتبع، بالإضافة إلى البرمجيات ذات الصلة، وكذلك توفير جميع عمليات التركيب، إضافة إلى استخدام طائرات من دون طيار مصممة خصيصًا لإرسال أجهزة تنظيم ضربات القلب في أسرع وقت ممكن إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الازدحام.

كما تتميز هذه التقنية بالقدرة على تصميم وتطوير حلول تقنية صحية متنقلة مبتكرة (عن طريق الهاتف المحمول) لتمكين المرضى من الإبلاغ عن حالات الطوارئ، وتمكين المسعفين أيضًا من تلقي المواقع الجغرافية للمرضى لسهولة الوصول إليهم.

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"بدر بن سلطان" يستقبل مدير صحة مكة ويطلع على مبادرة مدينة القلب الآمن
سبق

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مخرجات مبادرة مكة مدينة القلب الآمن والتي أسهمت في تدريب 22 ألف متدرب ومتدربة وتوعية 42 ألف شخص في الإنعاش القلبي وتأهيل 2500 معلم ومعلمة ضمن برنامج مسعف في كل مدرسة.

وبحسب الدكتور مطير فإن المبادرة هدفت إلى تأهيل عددٍ من أهالي مكة المكرمة وزوار الحرم المكي ومنسوبي القطاعات غير الصحية ذات العلاقة لإجراء الإسعافات الأولية لمصابي النوبات القلبية وربطهم بالمراكز الطبية مباشرة، واستخدمت فيها تقنية جديدة أسهمت بها شركة وادي مكة للتقنية تتضمن حزمة من الخصائص أبرزها توفير حلول كاملة لتتبع المعدات الطبية المحمولة في حالات الطوارئ بشكل لحظي، وتحديدًا أجهزة تنظيم ضربات القلب والفريق الطبي المسؤول عن الاستجابة لحالات الطوارئ في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، بما في ذلك توفير جميع منتجات الأجهزة (حساسات إلكترونية، ماسحات لالتقاط إشارات البلوتوث).

وأيضًا توفير جميع البرامج الأساسية الخاصة بالتتبع، بالإضافة إلى البرمجيات ذات الصلة، وكذلك توفير جميع عمليات التركيب، إضافة إلى استخدام طائرات من دون طيار مصممة خصيصًا لإرسال أجهزة تنظيم ضربات القلب في أسرع وقت ممكن إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الازدحام.

كما تتميز هذه التقنية بالقدرة على تصميم وتطوير حلول تقنية صحية متنقلة مبتكرة (عن طريق الهاتف المحمول) لتمكين المرضى من الإبلاغ عن حالات الطوارئ، وتمكين المسعفين أيضًا من تلقي المواقع الجغرافية للمرضى لسهولة الوصول إليهم.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
12:39 AM

"بدر بن سلطان" يستقبل مدير صحة مكة ويطلع على مبادرة مدينة القلب الآمن

تدريب 22 ألف متدرب وتأهيل 2500 معلم ومعلمة مسعف في كل مدرسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مخرجات مبادرة مكة مدينة القلب الآمن والتي أسهمت في تدريب 22 ألف متدرب ومتدربة وتوعية 42 ألف شخص في الإنعاش القلبي وتأهيل 2500 معلم ومعلمة ضمن برنامج مسعف في كل مدرسة.

وبحسب الدكتور مطير فإن المبادرة هدفت إلى تأهيل عددٍ من أهالي مكة المكرمة وزوار الحرم المكي ومنسوبي القطاعات غير الصحية ذات العلاقة لإجراء الإسعافات الأولية لمصابي النوبات القلبية وربطهم بالمراكز الطبية مباشرة، واستخدمت فيها تقنية جديدة أسهمت بها شركة وادي مكة للتقنية تتضمن حزمة من الخصائص أبرزها توفير حلول كاملة لتتبع المعدات الطبية المحمولة في حالات الطوارئ بشكل لحظي، وتحديدًا أجهزة تنظيم ضربات القلب والفريق الطبي المسؤول عن الاستجابة لحالات الطوارئ في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، بما في ذلك توفير جميع منتجات الأجهزة (حساسات إلكترونية، ماسحات لالتقاط إشارات البلوتوث).

وأيضًا توفير جميع البرامج الأساسية الخاصة بالتتبع، بالإضافة إلى البرمجيات ذات الصلة، وكذلك توفير جميع عمليات التركيب، إضافة إلى استخدام طائرات من دون طيار مصممة خصيصًا لإرسال أجهزة تنظيم ضربات القلب في أسرع وقت ممكن إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الازدحام.

كما تتميز هذه التقنية بالقدرة على تصميم وتطوير حلول تقنية صحية متنقلة مبتكرة (عن طريق الهاتف المحمول) لتمكين المرضى من الإبلاغ عن حالات الطوارئ، وتمكين المسعفين أيضًا من تلقي المواقع الجغرافية للمرضى لسهولة الوصول إليهم.

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