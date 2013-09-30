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براءة محمد رمضان من تهمة سب وقذف طيار مصري

بعد حكم سابق بالسجن لمدة عام

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، في اتهامه بسبب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر شكلاً، وفي الموضوع قضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، وهو ما يعني أنه لن يتم تنفيذ حكم الحبس السابق.

كانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس الفنان محمد رمضان، سنه وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسبب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر.

كان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، تقدم بدعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه، بعدما أعلن في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغ مالي كترضية بعد وقفه عن العمل.

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براءة محمد رمضان من تهمة سب وقذف طيار مصري
سبق

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، في اتهامه بسبب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر شكلاً، وفي الموضوع قضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، وهو ما يعني أنه لن يتم تنفيذ حكم الحبس السابق.

كانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس الفنان محمد رمضان، سنه وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسبب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر.

كان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، تقدم بدعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه، بعدما أعلن في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغ مالي كترضية بعد وقفه عن العمل.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
04:55 PM

براءة محمد رمضان من تهمة سب وقذف طيار مصري

بعد حكم سابق بالسجن لمدة عام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,548

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، في اتهامه بسبب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر شكلاً، وفي الموضوع قضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، وهو ما يعني أنه لن يتم تنفيذ حكم الحبس السابق.

كانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس الفنان محمد رمضان، سنه وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسبب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر.

كان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، تقدم بدعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه، بعدما أعلن في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغ مالي كترضية بعد وقفه عن العمل.

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