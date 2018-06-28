اتحاد القدم يعتمد التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين

التعديل أشار إلى تضمين أحكام خاصة باللاعبات

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي جابر الجهني أن التعديلات شملت العديد من مواد وفقرات اللائحة وأحكامها والتي جاءت استنادًا على التحديثات الأخيرة لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA".

وقال: "نسعى لأن تسهم التعديلات في تقليل عدد المنازعات التعاقدية بين الأندية واللاعبين والمدربين، وتعزيز الاستقرار التعاقدي".

مبينًا أن أبرز التعديلات تمثلت في إعادة تنظيم عملية انتقال اللاعبين الهواة من أنديتهم كمحترفين، وحظر الانتقالات العابرة والاتفاقيات الجانبية بين الأندية واللاعبين وتقرير بطلان أي اتفاقيات أو تعديلات أو ملحقات للعقد أو أي من شروط العقد في حال مخالفتها للوائح والأنظمة والتعاميم.

وأشار الجهني إلى أنه تم إعداد نماذج عقود جديدة ملزمة للاعبين السعوديين وغير السعوديين، كما تم إعادة تنظيم الأسباب المشروعة لفسخ العقد وإضافة مؤشرات واضحة حول كيفية حساب التعويض، بالإضافة إلى تضمين أحكام خاصة باللاعبات.