شدّد مستشار الرئيس اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم (الثلاثاء)، على أن الحلول الجزئية لا تصنع السلام العادل والشامل، الذي يتطلّع إليه الشعب اليمني، لافتًا إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض. وقال "ابن دغر" خلال لقائه برئيسة القسم السياسي في شبه الجزيرة العربية بوزارة الخارجية البريطانية، السيدة هيلين وينترتون: "يجب تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده ونصوصه المتفق عليها، وخاصة الالتزام بتطبيق مصفوفة الحلول العسكرية والأمنية والسياسية، التي نصت على الانسحابات المتبادلة وعودة القوات العسكرية إلى المواقع المنتخبة، وجمع وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة". وأوضح أن الحكومة الشرعية نفذت معظم التزاماتها من الانسحابات، وعلى المجلس الانتقالي الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه للمضي قدمًا نحو باقي الخطوات الأمنية والسياسية. من جهتها أدانت "وينترتون" العملية الإرهابية التي استهدفت أفرادًا من اللواء الرابع حماية رئاسية في محافظة مأرب، مقدمة التعازي للشعب اليمني.

"ابن دغر": الحلول الجزئية لن تحقق السلام باليمن ويجب تنفيذ اتفاق الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-21 شدّد مستشار الرئيس اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم (الثلاثاء)، على أن الحلول الجزئية لا تصنع السلام العادل والشامل، الذي يتطلّع إليه الشعب اليمني، لافتًا إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض.



وقال "ابن دغر" خلال لقائه برئيسة القسم السياسي في شبه الجزيرة العربية بوزارة الخارجية البريطانية، السيدة هيلين وينترتون: "يجب تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده ونصوصه المتفق عليها، وخاصة الالتزام بتطبيق مصفوفة الحلول العسكرية والأمنية والسياسية، التي نصت على الانسحابات المتبادلة وعودة القوات العسكرية إلى المواقع المنتخبة، وجمع وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".



وأوضح أن الحكومة الشرعية نفذت معظم التزاماتها من الانسحابات، وعلى المجلس الانتقالي الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه للمضي قدمًا نحو باقي الخطوات الأمنية والسياسية.



من جهتها أدانت "وينترتون" العملية الإرهابية التي استهدفت أفرادًا من اللواء الرابع حماية رئاسية في محافظة مأرب، مقدمة التعازي للشعب اليمني.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441 06:05 PM

"ابن دغر": الحلول الجزئية لن تحقق السلام باليمن ويجب تنفيذ اتفاق الرياض أشار إلى أن الحكومة الشرعية أوفت بمعظم التزاماتها





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شدّد مستشار الرئيس اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم (الثلاثاء)، على أن الحلول الجزئية لا تصنع السلام العادل والشامل، الذي يتطلّع إليه الشعب اليمني، لافتًا إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض.



وقال "ابن دغر" خلال لقائه برئيسة القسم السياسي في شبه الجزيرة العربية بوزارة الخارجية البريطانية، السيدة هيلين وينترتون: "يجب تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده ونصوصه المتفق عليها، وخاصة الالتزام بتطبيق مصفوفة الحلول العسكرية والأمنية والسياسية، التي نصت على الانسحابات المتبادلة وعودة القوات العسكرية إلى المواقع المنتخبة، وجمع وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".



وأوضح أن الحكومة الشرعية نفذت معظم التزاماتها من الانسحابات، وعلى المجلس الانتقالي الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه للمضي قدمًا نحو باقي الخطوات الأمنية والسياسية.



من جهتها أدانت "وينترتون" العملية الإرهابية التي استهدفت أفرادًا من اللواء الرابع حماية رئاسية في محافظة مأرب، مقدمة التعازي للشعب اليمني.