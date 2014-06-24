أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مُسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه جازان.
الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان
أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مُسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه جازان.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
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الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-23
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
05:36 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:55 PM
الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان
أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مُسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه جازان.
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