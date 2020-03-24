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محافظ بلجرشي: الباصق على عربات التسوق تثبتت إصابته "بكورونا" ويتعمد نشرها

أكد أنه تحت الإجراءات النظامية.. ودعا المستوقين للفحص

أكد محافظ محافظة بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، أن الوافد الذي ضبط يبصق على عربات التسوق في أحد المتاجر ثبت إصابته بفيروس كورونا، وتعمد نشرها بين المواطنين، ومؤكداً أن ما قام به جريمة جنائية وهي تحت إجراءات الجهات الأمنية بالمنطقة.

ودعا "أبو خشيم" بموجب توجيهات أمير المنطقة؛ المتسوقين في يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً، في المتجر الذي شهد الحادثة الوافد المصاب بكورونا، لمراجعة أقرب مركز صحي للفحص احترازياً لضمان عدم انتقال الوباء لهم.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لـ "أبو خشيم" في برنامج "ياهلا" الذي تقدمه قناة روتانا، حيث بين محافظ بلجرشي أن توجيهات أمير المنطقة الأمير د.حسام بن سعود، صدرت بالتشديد على الإجراءات الاحترازية منها معالجة الآثار المترتبة على جريمة هذا الوافد في الموقع وإغلاقه، وتوجيه المتسوقين للفحص للاحتياط ومن ضمنهم 47 عاملاً مخالطاً للوافد، مؤكداً أن الوضع مطمئن ولله الحمد.

بلجرشي فيروس كورونا الجديد البصق على عربات التسوق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ بلجرشي: الباصق على عربات التسوق تثبتت إصابته "بكورونا" ويتعمد نشرها
سبق

أكد محافظ محافظة بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، أن الوافد الذي ضبط يبصق على عربات التسوق في أحد المتاجر ثبت إصابته بفيروس كورونا، وتعمد نشرها بين المواطنين، ومؤكداً أن ما قام به جريمة جنائية وهي تحت إجراءات الجهات الأمنية بالمنطقة.

ودعا "أبو خشيم" بموجب توجيهات أمير المنطقة؛ المتسوقين في يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً، في المتجر الذي شهد الحادثة الوافد المصاب بكورونا، لمراجعة أقرب مركز صحي للفحص احترازياً لضمان عدم انتقال الوباء لهم.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لـ "أبو خشيم" في برنامج "ياهلا" الذي تقدمه قناة روتانا، حيث بين محافظ بلجرشي أن توجيهات أمير المنطقة الأمير د.حسام بن سعود، صدرت بالتشديد على الإجراءات الاحترازية منها معالجة الآثار المترتبة على جريمة هذا الوافد في الموقع وإغلاقه، وتوجيه المتسوقين للفحص للاحتياط ومن ضمنهم 47 عاملاً مخالطاً للوافد، مؤكداً أن الوضع مطمئن ولله الحمد.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:15 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:48 PM

محافظ بلجرشي: الباصق على عربات التسوق تثبتت إصابته "بكورونا" ويتعمد نشرها

أكد أنه تحت الإجراءات النظامية.. ودعا المستوقين للفحص

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
58
43,184

أكد محافظ محافظة بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، أن الوافد الذي ضبط يبصق على عربات التسوق في أحد المتاجر ثبت إصابته بفيروس كورونا، وتعمد نشرها بين المواطنين، ومؤكداً أن ما قام به جريمة جنائية وهي تحت إجراءات الجهات الأمنية بالمنطقة.

ودعا "أبو خشيم" بموجب توجيهات أمير المنطقة؛ المتسوقين في يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً، في المتجر الذي شهد الحادثة الوافد المصاب بكورونا، لمراجعة أقرب مركز صحي للفحص احترازياً لضمان عدم انتقال الوباء لهم.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لـ "أبو خشيم" في برنامج "ياهلا" الذي تقدمه قناة روتانا، حيث بين محافظ بلجرشي أن توجيهات أمير المنطقة الأمير د.حسام بن سعود، صدرت بالتشديد على الإجراءات الاحترازية منها معالجة الآثار المترتبة على جريمة هذا الوافد في الموقع وإغلاقه، وتوجيه المتسوقين للفحص للاحتياط ومن ضمنهم 47 عاملاً مخالطاً للوافد، مؤكداً أن الوضع مطمئن ولله الحمد.

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