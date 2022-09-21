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تخترق جبال الهدا .. "القرشي" أول رحالة سعودية تنطلق بين مدينتين "صور"

احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 وترويجاً لمصيف الملوك انطلقت ويرافقها "البارقي"

انطلقت الرحالة زكية آل زيد القرشي؛ والرحالة محمد البارقي؛ في رحلة ثنائية سيراً على الأقدام مسافتها 89 كم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89، حاملة شعار (رؤية وطن)، من مكة المكرّمة وصولاً الى محافظة الطائف، عن طريق جبل كرا.

وتسجّل الرحالة زكية؛ كأول سيدة سعودية تقطع هذه المسافة سيراً على الأقدام بين مدينتين؛ حيث قالت "القرشي": "تم اختيار مكة المكرّمة كمحطة للانطلاق؛ كونها منبع الإسلام والسلام، ومحطة الوصول محافظة الطائف، وتم اختيارها كـمحطة وصول؛ كونها المدينة التي كان لها السبق الإعلامي في أول احتفال باليوم الوطني عام 1351هـ الموافق 1932م، بناءً على المرسوم الملكي الذي أصدره -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، برقم 2716 وتاريخ 17 جُمادى الأولى عام 1351هـ، الموافق للأول من الميزان ويوافق يوم 23 سبتمبر 1932م، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى (المملكة العربية السعودية).

وأضافت: "انطلقت الرحلة يوم الخميس الماضي عند الساعة السادسة عصراً من أمام مسجد الراجحي بحي النسيم بمكة المكرّمة، كانطلاق ثنائي، وبحضور قائد فريق مكة للمشي تركي الكراني؛ وطلال عمر دبا؛ وأسامة مختار فلمبان، وفي اليوم التالي كان الانطلاق فردياً لصعود جبل كرا".

ويكمل الرحالة رحلتهم بشكل منفرد؛ حيث إن الرحالة "القرشي" بجانب الاحتفاء باليوم الوطني لديها أهدافٌ خاصّة بالترويج للسياحة في محافظة الطائف؛ كونها المصيف الأول وكانت تسمّى بمصيف الملوك، واستعداداً للموسوعة السياحية "رحالة في بلادي" التي تمتلك حقوقها الرحالة القرشي.

وقالت "القرشي"؛ لـ "سبق": "لدينا مسارات خاصة تم تنسيقها مع المرشد السياحي الدكتور ناصر الشريف؛ محددة لذلك ومصرحة من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج، والرحالة البارقي؛ لديه هدف لرحلة بين مدينتين لتسجيلها في هيئة الرياضة ومصرحة من الهيئة".

وتعد رحلة رؤية وطن الرحلة الأولى لسيدة سعودية بين مدينتين، وللرحالة القرشي؛ رصيد 11750 كيلو متراً سيراً على الأقدام داخل المدن السعودية وخارج الوطن، كما أنها تستعد لرحلة قادمة قالت إنه سيتم الإعلان عنها قبل الانطلاق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تخترق جبال الهدا .. "القرشي" أول رحالة سعودية تنطلق بين مدينتين "صور"
سبق

انطلقت الرحالة زكية آل زيد القرشي؛ والرحالة محمد البارقي؛ في رحلة ثنائية سيراً على الأقدام مسافتها 89 كم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89، حاملة شعار (رؤية وطن)، من مكة المكرّمة وصولاً الى محافظة الطائف، عن طريق جبل كرا.

وتسجّل الرحالة زكية؛ كأول سيدة سعودية تقطع هذه المسافة سيراً على الأقدام بين مدينتين؛ حيث قالت "القرشي": "تم اختيار مكة المكرّمة كمحطة للانطلاق؛ كونها منبع الإسلام والسلام، ومحطة الوصول محافظة الطائف، وتم اختيارها كـمحطة وصول؛ كونها المدينة التي كان لها السبق الإعلامي في أول احتفال باليوم الوطني عام 1351هـ الموافق 1932م، بناءً على المرسوم الملكي الذي أصدره -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، برقم 2716 وتاريخ 17 جُمادى الأولى عام 1351هـ، الموافق للأول من الميزان ويوافق يوم 23 سبتمبر 1932م، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى (المملكة العربية السعودية).

وأضافت: "انطلقت الرحلة يوم الخميس الماضي عند الساعة السادسة عصراً من أمام مسجد الراجحي بحي النسيم بمكة المكرّمة، كانطلاق ثنائي، وبحضور قائد فريق مكة للمشي تركي الكراني؛ وطلال عمر دبا؛ وأسامة مختار فلمبان، وفي اليوم التالي كان الانطلاق فردياً لصعود جبل كرا".

ويكمل الرحالة رحلتهم بشكل منفرد؛ حيث إن الرحالة "القرشي" بجانب الاحتفاء باليوم الوطني لديها أهدافٌ خاصّة بالترويج للسياحة في محافظة الطائف؛ كونها المصيف الأول وكانت تسمّى بمصيف الملوك، واستعداداً للموسوعة السياحية "رحالة في بلادي" التي تمتلك حقوقها الرحالة القرشي.

وقالت "القرشي"؛ لـ "سبق": "لدينا مسارات خاصة تم تنسيقها مع المرشد السياحي الدكتور ناصر الشريف؛ محددة لذلك ومصرحة من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج، والرحالة البارقي؛ لديه هدف لرحلة بين مدينتين لتسجيلها في هيئة الرياضة ومصرحة من الهيئة".

وتعد رحلة رؤية وطن الرحلة الأولى لسيدة سعودية بين مدينتين، وللرحالة القرشي؛ رصيد 11750 كيلو متراً سيراً على الأقدام داخل المدن السعودية وخارج الوطن، كما أنها تستعد لرحلة قادمة قالت إنه سيتم الإعلان عنها قبل الانطلاق.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
01:26 PM

تخترق جبال الهدا .. "القرشي" أول رحالة سعودية تنطلق بين مدينتين "صور"

احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 وترويجاً لمصيف الملوك انطلقت ويرافقها "البارقي"

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
26
8,093

انطلقت الرحالة زكية آل زيد القرشي؛ والرحالة محمد البارقي؛ في رحلة ثنائية سيراً على الأقدام مسافتها 89 كم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89، حاملة شعار (رؤية وطن)، من مكة المكرّمة وصولاً الى محافظة الطائف، عن طريق جبل كرا.

وتسجّل الرحالة زكية؛ كأول سيدة سعودية تقطع هذه المسافة سيراً على الأقدام بين مدينتين؛ حيث قالت "القرشي": "تم اختيار مكة المكرّمة كمحطة للانطلاق؛ كونها منبع الإسلام والسلام، ومحطة الوصول محافظة الطائف، وتم اختيارها كـمحطة وصول؛ كونها المدينة التي كان لها السبق الإعلامي في أول احتفال باليوم الوطني عام 1351هـ الموافق 1932م، بناءً على المرسوم الملكي الذي أصدره -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، برقم 2716 وتاريخ 17 جُمادى الأولى عام 1351هـ، الموافق للأول من الميزان ويوافق يوم 23 سبتمبر 1932م، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى (المملكة العربية السعودية).

وأضافت: "انطلقت الرحلة يوم الخميس الماضي عند الساعة السادسة عصراً من أمام مسجد الراجحي بحي النسيم بمكة المكرّمة، كانطلاق ثنائي، وبحضور قائد فريق مكة للمشي تركي الكراني؛ وطلال عمر دبا؛ وأسامة مختار فلمبان، وفي اليوم التالي كان الانطلاق فردياً لصعود جبل كرا".

ويكمل الرحالة رحلتهم بشكل منفرد؛ حيث إن الرحالة "القرشي" بجانب الاحتفاء باليوم الوطني لديها أهدافٌ خاصّة بالترويج للسياحة في محافظة الطائف؛ كونها المصيف الأول وكانت تسمّى بمصيف الملوك، واستعداداً للموسوعة السياحية "رحالة في بلادي" التي تمتلك حقوقها الرحالة القرشي.

وقالت "القرشي"؛ لـ "سبق": "لدينا مسارات خاصة تم تنسيقها مع المرشد السياحي الدكتور ناصر الشريف؛ محددة لذلك ومصرحة من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج، والرحالة البارقي؛ لديه هدف لرحلة بين مدينتين لتسجيلها في هيئة الرياضة ومصرحة من الهيئة".

وتعد رحلة رؤية وطن الرحلة الأولى لسيدة سعودية بين مدينتين، وللرحالة القرشي؛ رصيد 11750 كيلو متراً سيراً على الأقدام داخل المدن السعودية وخارج الوطن، كما أنها تستعد لرحلة قادمة قالت إنه سيتم الإعلان عنها قبل الانطلاق.

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