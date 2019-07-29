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وصول أكثر من مليون و84 ألف حاج إلى المملكة

عبر جميع المنافذ برًا وبحرًا وجوًا حتى نهاية يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس "1.084.762" حاجًا.

ووفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، فقد بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو "1.020.562" حاجاً، فيما قدم عن طريق البر "53.842" حاجًا, وعبر البحر "10.358" حاجًا، وذلك بزيادة "106.603" حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة "11%" تقريباً.

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وصول أكثر من مليون و84 ألف حاج إلى المملكة
سبق

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس "1.084.762" حاجًا.

ووفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، فقد بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو "1.020.562" حاجاً، فيما قدم عن طريق البر "53.842" حاجًا, وعبر البحر "10.358" حاجًا، وذلك بزيادة "106.603" حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة "11%" تقريباً.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
01:35 PM

وصول أكثر من مليون و84 ألف حاج إلى المملكة

عبر جميع المنافذ برًا وبحرًا وجوًا حتى نهاية يوم أمس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس "1.084.762" حاجًا.

ووفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، فقد بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو "1.020.562" حاجاً، فيما قدم عن طريق البر "53.842" حاجًا, وعبر البحر "10.358" حاجًا، وذلك بزيادة "106.603" حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة "11%" تقريباً.

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10 مليارات ..

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200 مليون

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