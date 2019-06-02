مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 كرتون تمر للأسر المحتاجة بالضالع

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 800 كرتون تمر للأسر المحتاجة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظاته دون تمييز.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 800 كرتون تمر للأسر المحتاجة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظاته دون تمييز.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 800 كرتون تمر للأسر المحتاجة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظاته دون تمييز.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 800 كرتون تمر للأسر المحتاجة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظاته دون تمييز.