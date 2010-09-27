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تعرف على الإجراء الواجب اتخاذه عند ظهور "غير مؤهل" بحساب المواطن

خلال مدة محددة وعبر البوابة الإلكترونية

أوضح "حساب المواطن" أنه يفترض على المستفيد من حساب المواطن، عند ظهور حالة الأهلية في حسابه "غير مؤهل" اتخاذ إجراءات في مدة محددة حتى تتم إعادته لقوائم المستفيدين.

وأضاف: أن "الواجب على المستفيد حين ظهور هذه الرسالة لديه، المسارعة لتحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لأسباب عدم الأهلية، عن طريق البوابة الإلكترونية، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر من صدور نتائج الأهلية (غير مؤهل)".

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تعرف على الإجراء الواجب اتخاذه عند ظهور "غير مؤهل" بحساب المواطن
سبق

أوضح "حساب المواطن" أنه يفترض على المستفيد من حساب المواطن، عند ظهور حالة الأهلية في حسابه "غير مؤهل" اتخاذ إجراءات في مدة محددة حتى تتم إعادته لقوائم المستفيدين.

وأضاف: أن "الواجب على المستفيد حين ظهور هذه الرسالة لديه، المسارعة لتحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لأسباب عدم الأهلية، عن طريق البوابة الإلكترونية، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر من صدور نتائج الأهلية (غير مؤهل)".

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
06:10 PM

تعرف على الإجراء الواجب اتخاذه عند ظهور "غير مؤهل" بحساب المواطن

خلال مدة محددة وعبر البوابة الإلكترونية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
4,486

أوضح "حساب المواطن" أنه يفترض على المستفيد من حساب المواطن، عند ظهور حالة الأهلية في حسابه "غير مؤهل" اتخاذ إجراءات في مدة محددة حتى تتم إعادته لقوائم المستفيدين.

وأضاف: أن "الواجب على المستفيد حين ظهور هذه الرسالة لديه، المسارعة لتحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لأسباب عدم الأهلية، عن طريق البوابة الإلكترونية، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر من صدور نتائج الأهلية (غير مؤهل)".

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