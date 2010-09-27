أوضح "حساب المواطن" أنه يفترض على المستفيد من حساب المواطن، عند ظهور حالة الأهلية في حسابه "غير مؤهل" اتخاذ إجراءات في مدة محددة حتى تتم إعادته لقوائم المستفيدين. وأضاف: أن "الواجب على المستفيد حين ظهور هذه الرسالة لديه، المسارعة لتحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لأسباب عدم الأهلية، عن طريق البوابة الإلكترونية، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر من صدور نتائج الأهلية (غير مؤهل)".

تعرف على الإجراء الواجب اتخاذه عند ظهور "غير مؤهل" بحساب المواطن فهد الغبيوي سبق 2020-09-27 أوضح "حساب المواطن" أنه يفترض على المستفيد من حساب المواطن، عند ظهور حالة الأهلية في حسابه "غير مؤهل" اتخاذ إجراءات في مدة محددة حتى تتم إعادته لقوائم المستفيدين.



وأضاف: أن "الواجب على المستفيد حين ظهور هذه الرسالة لديه، المسارعة لتحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لأسباب عدم الأهلية، عن طريق البوابة الإلكترونية، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر من صدور نتائج الأهلية (غير مؤهل)".

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 06:10 PM

تعرف على الإجراء الواجب اتخاذه عند ظهور "غير مؤهل" بحساب المواطن خلال مدة محددة وعبر البوابة الإلكترونية





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أوضح "حساب المواطن" أنه يفترض على المستفيد من حساب المواطن، عند ظهور حالة الأهلية في حسابه "غير مؤهل" اتخاذ إجراءات في مدة محددة حتى تتم إعادته لقوائم المستفيدين.



وأضاف: أن "الواجب على المستفيد حين ظهور هذه الرسالة لديه، المسارعة لتحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لأسباب عدم الأهلية، عن طريق البوابة الإلكترونية، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر من صدور نتائج الأهلية (غير مؤهل)".