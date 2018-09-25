النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق يسجل 1312 إصابة جديدة بكورونا و673 حالة بتونس

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1991628 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22072؛ فيما تم تسجيل 5310 حالات شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1892413 حالة.

تونس

سجلت تونس 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 703.732 إصابة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24705 حالات وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
العراق يسجل 1312 إصابة جديدة بكورونا و673 حالة بتونس
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1991628 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22072؛ فيما تم تسجيل 5310 حالات شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1892413 حالة.

تونس

سجلت تونس 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 703.732 إصابة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24705 حالات وفاة.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
06:05 PM

العراق يسجل 1312 إصابة جديدة بكورونا و673 حالة بتونس

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
0
84

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1991628 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22072؛ فيما تم تسجيل 5310 حالات شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1892413 حالة.

تونس

سجلت تونس 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 703.732 إصابة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24705 حالات وفاة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,929
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,735
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,915
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,260

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة