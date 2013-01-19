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"الحماية الاجتماعية" بالرياض تنظم 7 محاضرات توعوية

لـ1116 طالبة وموظفة في مدارس التعليم العام

نظمت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الثلاثة أشهر الماضية سبع محاضرات توعوية، وورش عمل، لـ1116 طالبة وموظفة في مدارس التعليم العام، قدّمتها مجموعة من الأخصائيات النفسيات والاجتماعيات بالوحدة.

تناولت المحاضرات والورش في مجملها عدة محاور أساسية، بدأت بالتعريف بالعنف وأنواعه ومخاطره على الفرد والمجتمع، وطرق الوقاية منه، والتذكير بأسبابه، وأهم المشكلات التي تؤدي إلى الاعتلال النفسي والضعف التفاعلي الاجتماعي.

وتعرفت المستفيدات على دور الحماية الاجتماعية في الحد من ظاهرة العنف ومواجهته والفئات المعنية بتلك الإجراءات والآلية الواجب اتخاذها في حال تعرض أي فئة من المجتمع للعنف أو الابتزاز.

صاحب البرامج والمحاضرات الكثير من العروض المرئية التوضيحية والمنشورات التوعوية، والرد على جميع الاستفسارات والاستشارات من جميع الحاضرات.

يُذكر أن هذه البرامج تعد ضمن مهام وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض، المتمثلة بالتدخل السريع في حالات العنف الأسري، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتعريف باستراتيجية العمل داخلها، ونشر الوعي في المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء.

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"الحماية الاجتماعية" بالرياض تنظم 7 محاضرات توعوية
سبق

نظمت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الثلاثة أشهر الماضية سبع محاضرات توعوية، وورش عمل، لـ1116 طالبة وموظفة في مدارس التعليم العام، قدّمتها مجموعة من الأخصائيات النفسيات والاجتماعيات بالوحدة.

تناولت المحاضرات والورش في مجملها عدة محاور أساسية، بدأت بالتعريف بالعنف وأنواعه ومخاطره على الفرد والمجتمع، وطرق الوقاية منه، والتذكير بأسبابه، وأهم المشكلات التي تؤدي إلى الاعتلال النفسي والضعف التفاعلي الاجتماعي.

وتعرفت المستفيدات على دور الحماية الاجتماعية في الحد من ظاهرة العنف ومواجهته والفئات المعنية بتلك الإجراءات والآلية الواجب اتخاذها في حال تعرض أي فئة من المجتمع للعنف أو الابتزاز.

صاحب البرامج والمحاضرات الكثير من العروض المرئية التوضيحية والمنشورات التوعوية، والرد على جميع الاستفسارات والاستشارات من جميع الحاضرات.

يُذكر أن هذه البرامج تعد ضمن مهام وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض، المتمثلة بالتدخل السريع في حالات العنف الأسري، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتعريف باستراتيجية العمل داخلها، ونشر الوعي في المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
05:05 PM

"الحماية الاجتماعية" بالرياض تنظم 7 محاضرات توعوية

لـ1116 طالبة وموظفة في مدارس التعليم العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الثلاثة أشهر الماضية سبع محاضرات توعوية، وورش عمل، لـ1116 طالبة وموظفة في مدارس التعليم العام، قدّمتها مجموعة من الأخصائيات النفسيات والاجتماعيات بالوحدة.

تناولت المحاضرات والورش في مجملها عدة محاور أساسية، بدأت بالتعريف بالعنف وأنواعه ومخاطره على الفرد والمجتمع، وطرق الوقاية منه، والتذكير بأسبابه، وأهم المشكلات التي تؤدي إلى الاعتلال النفسي والضعف التفاعلي الاجتماعي.

وتعرفت المستفيدات على دور الحماية الاجتماعية في الحد من ظاهرة العنف ومواجهته والفئات المعنية بتلك الإجراءات والآلية الواجب اتخاذها في حال تعرض أي فئة من المجتمع للعنف أو الابتزاز.

صاحب البرامج والمحاضرات الكثير من العروض المرئية التوضيحية والمنشورات التوعوية، والرد على جميع الاستفسارات والاستشارات من جميع الحاضرات.

يُذكر أن هذه البرامج تعد ضمن مهام وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض، المتمثلة بالتدخل السريع في حالات العنف الأسري، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتعريف باستراتيجية العمل داخلها، ونشر الوعي في المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء.

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