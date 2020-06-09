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كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

ارتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفًا و852 حالة

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت به السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

ويرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفًا و852 إصابة.

كما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 274 حالة.

ووفق وكالة أنباء "يونهاب" ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 26 حالة إلى 10.589 حالات، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 11 شخصًا إلى 989 شخصًا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة
سبق

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت به السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

ويرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفًا و852 إصابة.

كما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 274 حالة.

ووفق وكالة أنباء "يونهاب" ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 26 حالة إلى 10.589 حالات، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 11 شخصًا إلى 989 شخصًا.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
09:20 AM

كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

ارتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفًا و852 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت به السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

ويرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفًا و852 إصابة.

كما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 274 حالة.

ووفق وكالة أنباء "يونهاب" ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 26 حالة إلى 10.589 حالات، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 11 شخصًا إلى 989 شخصًا.

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