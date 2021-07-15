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السودان يدرس عرض ملف سد النهضة على مجلس حقوق الإنسان

"مريم" عبرت أن يظهر مجلس الأمن مسؤوليته تجاه القضية

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم (الخميس)، أن بلادها تدرس التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا في قضية سد النهضة.

وقالت مريم الصادق: "السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، لدينا فريق كامل يعمل على هذا، ولدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويعمل الخبراء الآن على هذه الإمكانية، وسيقررون ما يمكننا فعله بالضبط"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وعبرت وزيرة الخارجية السودانية عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل المشكلة، وأن يقود إثيوبيا والسودان ومصر لإبرام اتفاق قانوني ملزم خلال فترة قصيرة.

وتوقعت أن يصدر مجلس الأمن تعليمات واضحة للدول الثلاث، باستئناف المفاوضات بحسن نية، والاتفاق بأقصى سرعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان يدرس عرض ملف سد النهضة على مجلس حقوق الإنسان
سبق

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم (الخميس)، أن بلادها تدرس التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا في قضية سد النهضة.

وقالت مريم الصادق: "السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، لدينا فريق كامل يعمل على هذا، ولدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويعمل الخبراء الآن على هذه الإمكانية، وسيقررون ما يمكننا فعله بالضبط"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وعبرت وزيرة الخارجية السودانية عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل المشكلة، وأن يقود إثيوبيا والسودان ومصر لإبرام اتفاق قانوني ملزم خلال فترة قصيرة.

وتوقعت أن يصدر مجلس الأمن تعليمات واضحة للدول الثلاث، باستئناف المفاوضات بحسن نية، والاتفاق بأقصى سرعة.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
05:37 PM

السودان يدرس عرض ملف سد النهضة على مجلس حقوق الإنسان

"مريم" عبرت أن يظهر مجلس الأمن مسؤوليته تجاه القضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم (الخميس)، أن بلادها تدرس التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا في قضية سد النهضة.

وقالت مريم الصادق: "السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، لدينا فريق كامل يعمل على هذا، ولدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويعمل الخبراء الآن على هذه الإمكانية، وسيقررون ما يمكننا فعله بالضبط"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وعبرت وزيرة الخارجية السودانية عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل المشكلة، وأن يقود إثيوبيا والسودان ومصر لإبرام اتفاق قانوني ملزم خلال فترة قصيرة.

وتوقعت أن يصدر مجلس الأمن تعليمات واضحة للدول الثلاث، باستئناف المفاوضات بحسن نية، والاتفاق بأقصى سرعة.

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