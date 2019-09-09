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بالفيديو.. هل تمكن الانقلابيون من أسر الإعلامي "العرب" أم كذبة حوثية كالعادة؟

مسؤولٌ في الميليشيات يحدث أتباعه عن أسره .. و"محمد" يغرد بفضح أكاذيبهم

بينما صعد مسؤول في الميليشيات الحوثية على منبر يحدث أتباعه عن تمكنهم من أسر الإعلامي محمد العرب مراسل قناتي العربية والحدث في الأراضي اليمنية، كان "العرب" يغرد عبر حسابه في تويتر ما تسبب بكشف الكذبة الحوثية، وزاد بفضح الكذبة اليوم عبر ظهوره في بث مباشر من مران ومواصلاً عمله الإعلامي.

واعتادت الميليشيات الحوثية على بث الأكاذيب بهدف رفع معنويات مرتزقتها، ودائمًا ما تسقط كذبتها سريعًا، وتارة تدعي تقدمًا باتجاه الحدود السعودية، وتارة أخرى تدعي فيها استهداف واحتلال مناطق سعودية، وكانت من آخر أكاذيبها والتي احتفلت بها الميليشيات الحوثية بأنهم تمكنوا من أسر وإصابة الإعلامي، محمد العرب والتي تكشفت على الهواء مباشرة.

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بالفيديو.. هل تمكن الانقلابيون من أسر الإعلامي "العرب" أم كذبة حوثية كالعادة؟
سبق

بينما صعد مسؤول في الميليشيات الحوثية على منبر يحدث أتباعه عن تمكنهم من أسر الإعلامي محمد العرب مراسل قناتي العربية والحدث في الأراضي اليمنية، كان "العرب" يغرد عبر حسابه في تويتر ما تسبب بكشف الكذبة الحوثية، وزاد بفضح الكذبة اليوم عبر ظهوره في بث مباشر من مران ومواصلاً عمله الإعلامي.

واعتادت الميليشيات الحوثية على بث الأكاذيب بهدف رفع معنويات مرتزقتها، ودائمًا ما تسقط كذبتها سريعًا، وتارة تدعي تقدمًا باتجاه الحدود السعودية، وتارة أخرى تدعي فيها استهداف واحتلال مناطق سعودية، وكانت من آخر أكاذيبها والتي احتفلت بها الميليشيات الحوثية بأنهم تمكنوا من أسر وإصابة الإعلامي، محمد العرب والتي تكشفت على الهواء مباشرة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
01:20 AM

بالفيديو.. هل تمكن الانقلابيون من أسر الإعلامي "العرب" أم كذبة حوثية كالعادة؟

مسؤولٌ في الميليشيات يحدث أتباعه عن أسره .. و"محمد" يغرد بفضح أكاذيبهم

A A A
محمد المواسي - الرياض
6
14,932

بينما صعد مسؤول في الميليشيات الحوثية على منبر يحدث أتباعه عن تمكنهم من أسر الإعلامي محمد العرب مراسل قناتي العربية والحدث في الأراضي اليمنية، كان "العرب" يغرد عبر حسابه في تويتر ما تسبب بكشف الكذبة الحوثية، وزاد بفضح الكذبة اليوم عبر ظهوره في بث مباشر من مران ومواصلاً عمله الإعلامي.

واعتادت الميليشيات الحوثية على بث الأكاذيب بهدف رفع معنويات مرتزقتها، ودائمًا ما تسقط كذبتها سريعًا، وتارة تدعي تقدمًا باتجاه الحدود السعودية، وتارة أخرى تدعي فيها استهداف واحتلال مناطق سعودية، وكانت من آخر أكاذيبها والتي احتفلت بها الميليشيات الحوثية بأنهم تمكنوا من أسر وإصابة الإعلامي، محمد العرب والتي تكشفت على الهواء مباشرة.

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