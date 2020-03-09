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أول قرار من "أوبر" بشأن سائقيها وتفشي "كورونا".. التعويضات قادمة

منظومة تعمل حاليًا في المكسيك والمملكة المتحدة وتنوي نقلها لباقي الدول

اتخذت شركتا "أوبر" و"ليفت" للنقل التشاركي، أول قرار بشأن سائقيها وتفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا حول نية شركتيْ "أوبر" و"ليفت" إنشاء صندوق تعويضات جديد من نوعه؛ لتعويض السائقين المضارين بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأوضحت "أوبر" في بيان رسمي أنها قررت تعويض كافة سائقيها سواء لخدمات السيارات أو خدمات "أوبر إيتس"، إذا ما تم عزلهم من هيئات الصحة المحلية للشك في إصابتهم بفيروس "كورونا" أو إصابتهم فعليًّا بالفيروس.

وستمنح "أوبر" تعويضًا للسائقين مدة العزل التي تصل إلى 14 يومًا.

وتعمل منظومة التعويض حاليًا في المكسيك والمملكة المتحدة، وتنوي أن تعممها في باقي دول العالم.

أما المتحدث باسم "ليفت" فقال: إن التعويضات سيتم صرفها للسائقين المصابين أو المعزولين، وأنشأت لذلك صندوقًا جديدًا للتعويضات.

ولكن لن تمنح "أوبر" أو "ليفت" تعويضات للسائقين على التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، مثل قلة طلب السيارات في المدن التي تم تطبيق قرارات حظر عليها، وقالت إنها تدرس تلك المسألة حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد أوبر

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أول قرار من "أوبر" بشأن سائقيها وتفشي "كورونا".. التعويضات قادمة
سبق

اتخذت شركتا "أوبر" و"ليفت" للنقل التشاركي، أول قرار بشأن سائقيها وتفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا حول نية شركتيْ "أوبر" و"ليفت" إنشاء صندوق تعويضات جديد من نوعه؛ لتعويض السائقين المضارين بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأوضحت "أوبر" في بيان رسمي أنها قررت تعويض كافة سائقيها سواء لخدمات السيارات أو خدمات "أوبر إيتس"، إذا ما تم عزلهم من هيئات الصحة المحلية للشك في إصابتهم بفيروس "كورونا" أو إصابتهم فعليًّا بالفيروس.

وستمنح "أوبر" تعويضًا للسائقين مدة العزل التي تصل إلى 14 يومًا.

وتعمل منظومة التعويض حاليًا في المكسيك والمملكة المتحدة، وتنوي أن تعممها في باقي دول العالم.

أما المتحدث باسم "ليفت" فقال: إن التعويضات سيتم صرفها للسائقين المصابين أو المعزولين، وأنشأت لذلك صندوقًا جديدًا للتعويضات.

ولكن لن تمنح "أوبر" أو "ليفت" تعويضات للسائقين على التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، مثل قلة طلب السيارات في المدن التي تم تطبيق قرارات حظر عليها، وقالت إنها تدرس تلك المسألة حتى الآن.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
10:02 AM

أول قرار من "أوبر" بشأن سائقيها وتفشي "كورونا".. التعويضات قادمة

منظومة تعمل حاليًا في المكسيك والمملكة المتحدة وتنوي نقلها لباقي الدول

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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اتخذت شركتا "أوبر" و"ليفت" للنقل التشاركي، أول قرار بشأن سائقيها وتفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا حول نية شركتيْ "أوبر" و"ليفت" إنشاء صندوق تعويضات جديد من نوعه؛ لتعويض السائقين المضارين بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأوضحت "أوبر" في بيان رسمي أنها قررت تعويض كافة سائقيها سواء لخدمات السيارات أو خدمات "أوبر إيتس"، إذا ما تم عزلهم من هيئات الصحة المحلية للشك في إصابتهم بفيروس "كورونا" أو إصابتهم فعليًّا بالفيروس.

وستمنح "أوبر" تعويضًا للسائقين مدة العزل التي تصل إلى 14 يومًا.

وتعمل منظومة التعويض حاليًا في المكسيك والمملكة المتحدة، وتنوي أن تعممها في باقي دول العالم.

أما المتحدث باسم "ليفت" فقال: إن التعويضات سيتم صرفها للسائقين المصابين أو المعزولين، وأنشأت لذلك صندوقًا جديدًا للتعويضات.

ولكن لن تمنح "أوبر" أو "ليفت" تعويضات للسائقين على التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، مثل قلة طلب السيارات في المدن التي تم تطبيق قرارات حظر عليها، وقالت إنها تدرس تلك المسألة حتى الآن.

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